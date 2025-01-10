Auchan Україна вдруге здобула нагороду "Економний кошик року"

Компанія Auchan Україна двічі поспіль підтвердила своє лідерство в забезпеченні українців доступними товарами. За підсумками 2024 року мережа отримала престижну нагороду "Економний кошик року" від аналітичного центру "Вибір країни", зміцнивши позиції бренду як найбільш вигідного для щоденних покупок українців.

Дослідження аналітиків охоплювало торговельні мережі України, оцінюючи ціни на 52 товари, які формують базові потреби споживачів. Переможця визначали шляхом порівняння найдешевших товарів кожної категорії в магазинах та офіційних інтернет-магазинах. Auchan Україна вже вдруге посіла перше місце з найнижчим чеком.

В економний кошик входить широкий вибір товарів щоденного вжитку: свіжі овочі, фрукти, молочну продукцію, м’ясо, рибу, крупи, побутову хімію, товари для дому. Завдяки значній частці продукції власних торгових марок, якість і доступність товарів в Auchan відповідають найвищим стандартам, забезпечуючи потреби кожної української родини.

"Ця нагорода є важливим показником того, що наша стратегія, спрямована на захист купівельної спроможності українців, працює. Ми розширили асортимент товарів, які увійшли до "Економного кошика", зокрема за рахунок збільшення частки продукції власних торгових марок. У 2024 році товари Private Label Auchan отримали визнання якості як на українських, так і міжнародних конкурсах, що ще раз підтверджує їх відповідність найвищим європейським стандартам", – коментує Марта Труш, генеральний директор Auchan Україна.

Нагорода "Економний кошик року" підтверджує: Auchan Україна – це місце, де кожна родина може робити вигідні покупки, не жертвуючи якістю.