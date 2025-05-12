Аукціони з лісоматеріалами: 93% ресурсів на друге півріччя 2025 року вже реалізовано

Торги лісоматеріалами на друге півріччя 2025 року завершено, з 1,56 млн кв. м лісоматеріалів продано 1,45 млн кв. м, що становить 93% від загального обсягу. У порівнянні з минулим роком, було запропоновано більший обсяг ресурсів, включаючи всі види круглої деревини.

Про це повідомила пресслужба ДП "Ліси України".

Що відомо про торги

З 1,56 млн кв. м лісоматеріалів, що були виставлені на торги (зокрема 416 тис. кв м на перше півріччя 2025 року), було реалізовано 1,45 млн кв. м.

Учасники аукціону законтрактували 93% обсягу ресурсу, зокрема 96% круглої деревини та 91% дров промислового використання (ПВ).

Після серії зустрічей з бізнесом ДП "Ліси України" було розроблено новий алгоритм для формування стартової ціни, який застосовуватиметься як на піврічних, так і на квартальних торгах.

Стартові ціни на піврічних торгах були здебільшого значно нижчими за ринкові, проте, як і очікувалося, це не вплинуло на підсумкові результати — остаточна вартість формувалася виключно під впливом попиту та пропозиції.

Вільха та береза — попри стартові ціни, які були удвічі нижчими за ринкові, у ході торгів вартість зросла на 107–133%, до майже 8 тис. грн/м³.

— попри стартові ціни, які були удвічі нижчими за ринкові, у ході торгів вартість зросла на 107–133%, до майже 8 тис. грн/м³. Сосна кругла — при ринковій ціні у 4,1 тис. грн/м³, торги починалися з 3,6 тис. грн/м³, але швидко повернулися до актуального рівня.

— при ринковій ціні у 4,1 тис. грн/м³, торги починалися з 3,6 тис. грн/м³, але швидко повернулися до актуального рівня. Хвойні дрова ПВ (сосна) — з початкової ціни 1,17 тис. грн/м³ вартість зросла до 1,54 тис. грн/м³, перевищивши травневий ринковий показник у 1,37 тис. грн/м³.

Паралельно з піврічними відбуваються квартальні торги на ІІІ квартал 2025 року — вони ще тривають. Після завершення буде оприлюднено окремий звіт із результатами.

ДП "Ліси України" планує з 2026 року впровадити річні контракти — вперше в історії підприємства. Такий формат дозволить учасникам ринку завчасно законтрактувати необхідні обсяги ресурсу й ефективніше планувати виробництво.

"Високий попит на лісоматеріали зберігається, тож пропозиції ДП "Ліси України" щодо зміни законодавчої та нормативної бази, яка обмежує заготівлю деревини, стають ще більш актуальними", — зазначили у держпідприємстві.

Нагадаємо, "Ліси України" планує у 2025 році закупити паливо, електроенергію, спеціалізовану техніку та послуги з будівництва на 3,2 млрд грн.