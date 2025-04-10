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Аукціони з оренди землі на Харківщині принесли понад 3,3 млн грн
10 квітня у системі Prozorro.Продажі відбулося три земельні аукціони, в результаті яких загальна сума переможних ставок склала 2,7 млн грн (плюс 551 008 грн ПДВ).
Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".
Лоти були розташовані на території Харківської області, а загальна площа запропонованих до суборенди земельних ділянок становила 133,45 гектара.
У торгах взяли участь 12 учасників. Стартова сумарна вартість усіх лотів складала 658 665 грн, однак під час аукціонів ціна зросла в чотири рази. В середньому вартість одного гектара землі сягнула 20 653 грн.
Найдорожчий лот
Найдорожчим лотом стала земельна ділянка площею 56,13 гектара. За неї змагалися чотири учасники, а стартова ціна піднялася у 4,4 рази. Переможна ставка склала 1,2 млн грн, що відповідає середній вартості 22 560 грн за гектар.
Очікуваний економічний ефект з урахуванням податку на додану вартість складає приблизно 3,3 млн грн.
Також сьогодні "Земельний банк" розпочав аукціони суборенди пасовищ та сіножатей для розвитку тваринництва. На торги буде виставлено 7 475 гектарів пасовищ та 2 706 гектарів сіножатей.