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Аукціони з оренди землі на Харківщині принесли понад 3,3 млн грн

землі, аукціон
Під час аукціонів ціна землі зросла в чотири рази / Depositphotos

10 квітня у системі Prozorro.Продажі відбулося три земельні аукціони, в результаті яких загальна сума переможних ставок склала 2,7 млн грн (плюс 551 008 грн ПДВ). 

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Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Лоти були розташовані на території Харківської області, а загальна площа запропонованих до суборенди земельних ділянок становила 133,45 гектара.

У торгах взяли участь 12 учасників. Стартова сумарна вартість усіх лотів складала 658 665 грн, однак під час аукціонів ціна зросла в чотири рази. В середньому вартість одного гектара землі сягнула 20 653 грн.

Найдорожчий лот

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка площею 56,13 гектара. За неї змагалися чотири учасники, а стартова ціна піднялася у 4,4 рази. Переможна ставка склала 1,2 млн грн, що відповідає середній вартості 22 560 грн за гектар.

Очікуваний економічний ефект з урахуванням податку на додану вартість складає приблизно 3,3 млн грн.

Також сьогодні "Земельний банк" розпочав аукціони суборенди пасовищ та сіножатей для розвитку тваринництва. На торги буде виставлено 7 475 гектарів пасовищ та 2 706 гектарів сіножатей. 

Автор:
Тетяна Гойденко