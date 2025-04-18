Аукціони з оренди землі принесли майже 2 мільйони гривень економічного ефекту

У системі Prozorro.Продажі 18 квітня відбулося 11 земельних аукціонів, загальний результат яких — 1,6 млн грн, без урахування податку на додану вартість. Із ПДВ сума очікуваного економічного ефекту зростає до 1,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Лоти розташовані у Сумській, Харківській, Житомирській та Закарпатській областях. Загальна площа переданих у суборенду ділянок становить 108,37 гектара.

Під час торгів організатори отримали 34 пропозиції від учасників.

Стартова сукупна вартість усіх лотів становила 287 345 гривень, однак у ході аукціонів вона зросла у 5,7 разів. Середня вартість одного гектара склала 15 250 гривень.

Найвищу ціну цього дня запропонували за земельну ділянку у Харківській області площею 49,66 гектара. За цей лот змагалися п’ятеро учасників. Стартова вартість суборенди зросла у шість разів, а фінальна ставка склала 794 566 гривень — це близько 16 000 гривень за гектар.

Нагадаємо, 2 квітня "Земельний банк" провів 13 аукціонів. Земельні ділянки, які були виставлені на торги, розташовані у Сумській, Миколаївській та Харківській областях.