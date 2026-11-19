Національний банк України продовжив до 1 січня 2027 року строк автоматизації оновлених типових форм відповідей на запити регулятора. Додатковий місяць отримали банки, страховики, платіжні системи та інші піднаглядні установи.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Йдеться про документи, які подаються під час виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, валютного нагляду та дотримання санкційних обмежень.

Додатковий час для виконання вимог отримають банки, страхові компанії, оператори поштового зв’язку, платіжні системи та інші надавачі фінансових послуг.

Необхідність продовження строку пов’язана з оновленням типових форм відповідей відповідно до постанови Правління НБУ від 27 травня 2026 року № 56. Регулятор врахував пропозиції учасників фінансового ринку, які звернулися щодо додаткового часу для налаштування та автоматизації відповідних процесів.

Рішення закріплене постановою Правління Національного банку від 18 листопада 2026 року № 130. Документ набирає чинності 20 листопада 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ застосував санкції до чотирьох фінансових установ, виявивши порушення в роботі ломбарду та трьох фінансових компаній. Тоді регулятор видав вимоги про усунення порушень ломбарду "Оріон-Т" і фінансовій компанії "Конкорд Факторинг", виніс письмове застереження компанії "Веллфін" та зупинив окремий вид операцій "Кредит Каса".