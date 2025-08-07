AZNAURI – бренд №1 у світі за темпами зростання у категорії коньяк та бренді другий рік поспіль!

Бренд AZNAURI став глобальним феноменом в алкогольній індустрії, другий рік поспіль очоливши світові рейтинги за темпами зростання у категорії бренді.

Відоме авторитетне британське видання Drinks International опублікувало рейтинг алкогольних брендів за темпами приросту: бренд AZNAURI перший у рейтингу за темпами зростання серед інших світових брендів.

За останній рік продажі AZNAURI зросли більш ніж на 45% у глобальному масштабі, досягнувши вражального обсягу в 1,6 млн 9-літрових кейсів. Поняття "дев’ятилітровий кейс" — це міжнародне визначення, яке походить від винного ринку і вимірює обсяги продажу алкоголю. Ця міра еквівалентна одному ящику вина з 12 пляшок об’ємом 0,75 л, що в сумі становить 9 л.

Для порівняння: попередній показник приросту AZNAURI позаминулого року становив 89,5%. Цей успіх, підтверджений авторитетними виданнями Drinks International та The Spirits Business, є свідченням не лише високої якості продукту, а й його надзвичайної стійкості навіть у найскладніші часи.

Світове визнання від провідних видань

Британські видання Drinks International та The Spirits Business є справжніми орієнтирами для світової алкогольної індустрії. Їхні рейтинги формуються на основі глибокого аналізу ринкових даних, враховуючи не лише обсяги продажів, а й маркетингові стратегії, інноваційні розробки та стійкість бренду.

Аналітики Drinks International наголошують: "AZNAURI демонструє виняткову динаміку — зростання у 5 разів з 2020 року. Це унікальна історія успіху, особливо на тлі війни в Україні". Це свідчить про те, що попри всі виклики бренд не просто зберіг позиції, а став символом стрімкого прориву на глобальному рівні.

Виходячи за межі ринку бренді, динаміка серед усіх алкогольних категорій вражає не менше: AZNAURI увійшов до п’ятірки найдинамічніших світових алкогольних брендів серед усіх категорій. Цей рейтинг охоплює найрізноманітніші алкогольні напої — від RTD (Ready-to-Drink) до горілки та віскі. Це свідчить про те, що AZNAURI не просто домінує у своїй категорії бренді, а й успішно конкурує на широкому ринку, випереджаючи значну кількість брендів з інших сегментів.

Лідерство завдяки довірі споживачів

Феноменальні темпи зростання AZNAURI стали можливими завдяки глибокій довірі та прихильності споживачів, зокрема, в Україні. На ринку України бренд був удостоєний статусу "Вибір року 2024" — найпрестижнішої національної бізнес-премії. AZNAURI отримав почесне звання "Коньяк року", що стало ще одним свідченням високої якості продукції та рівня довіри серед українських споживачів.

Підтвердження якості на незалежних дегустаційних конкурсах

Міжнародне визнання для AZNAURI — це не виняток, а закономірність. Такі показники темпів зростання неможливі без високої якості продукції. Зокрема, у 2025 році преміальна серія коньяків AZNAURI Special Edition отримала високу оцінку від авторитетних дегустаційних журі провідних конкурсів світу:

На Berlin International Spirits Competition 2025 бренді AZNAURI VVSOP Black Barrel здобув золоту медаль , отримавши 95 зі 100 балів від професійних сомельє та баєрів.

на фініші та легкою свіжістю, що запамʼятовується". На The Brandy Masters 2025 від видання The Spirits Business бренд здобув одразу дві нагороди : золото за AZNAURI Black Barrel та срібло за AZNAURI Gold Reserve. Саме про золотого призера AZNAURI Black Barrel судді The Brandy Masters 2025 зазначили: "AZNAURI Black Barrel досить джемовий бренді із чітко вираженими смаками фруктів та випічки, з приємним посмакомна фініші та легкою свіжістю, що запамʼятовується".

На International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2025 AZNAURI отримав дві бронзові нагороди за ті самі позиції.

AZNAURI продовжує впевнено йти шляхом міжнародного успіху, набуваючи статус світового лідера у категорії. Його стрімкий розвиток та незмінна якість є натхненням та орієнтиром для всієї галузі, підтверджуючи силу бренду, що йде під символом Лева!