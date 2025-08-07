- Тип
AZNAURI – бренд №1 у світі за темпами зростання у категорії коньяк та бренді другий рік поспіль!
Бренд AZNAURI став глобальним феноменом в алкогольній індустрії, другий рік поспіль очоливши світові рейтинги за темпами зростання у категорії бренді.
Відоме авторитетне британське видання Drinks International опублікувало рейтинг алкогольних брендів за темпами приросту: бренд AZNAURI перший у рейтингу за темпами зростання серед інших світових брендів.
За останній рік продажі AZNAURI зросли більш ніж на 45% у глобальному масштабі, досягнувши вражального обсягу в 1,6 млн 9-літрових кейсів. Поняття "дев’ятилітровий кейс" — це міжнародне визначення, яке походить від винного ринку і вимірює обсяги продажу алкоголю. Ця міра еквівалентна одному ящику вина з 12 пляшок об’ємом 0,75 л, що в сумі становить 9 л.
Для порівняння: попередній показник приросту AZNAURI позаминулого року становив 89,5%. Цей успіх, підтверджений авторитетними виданнями Drinks International та The Spirits Business, є свідченням не лише високої якості продукту, а й його надзвичайної стійкості навіть у найскладніші часи.
Світове визнання від провідних видань
Британські видання Drinks International та The Spirits Business є справжніми орієнтирами для світової алкогольної індустрії. Їхні рейтинги формуються на основі глибокого аналізу ринкових даних, враховуючи не лише обсяги продажів, а й маркетингові стратегії, інноваційні розробки та стійкість бренду.
Аналітики Drinks International наголошують: "AZNAURI демонструє виняткову динаміку — зростання у 5 разів з 2020 року. Це унікальна історія успіху, особливо на тлі війни в Україні". Це свідчить про те, що попри всі виклики бренд не просто зберіг позиції, а став символом стрімкого прориву на глобальному рівні.
Виходячи за межі ринку бренді, динаміка серед усіх алкогольних категорій вражає не менше: AZNAURI увійшов до п’ятірки найдинамічніших світових алкогольних брендів серед усіх категорій. Цей рейтинг охоплює найрізноманітніші алкогольні напої — від RTD (Ready-to-Drink) до горілки та віскі. Це свідчить про те, що AZNAURI не просто домінує у своїй категорії бренді, а й успішно конкурує на широкому ринку, випереджаючи значну кількість брендів з інших сегментів.
Лідерство завдяки довірі споживачів
Феноменальні темпи зростання AZNAURI стали можливими завдяки глибокій довірі та прихильності споживачів, зокрема, в Україні. На ринку України бренд був удостоєний статусу "Вибір року 2024" — найпрестижнішої національної бізнес-премії. AZNAURI отримав почесне звання "Коньяк року", що стало ще одним свідченням високої якості продукції та рівня довіри серед українських споживачів.
Підтвердження якості на незалежних дегустаційних конкурсах
Міжнародне визнання для AZNAURI — це не виняток, а закономірність. Такі показники темпів зростання неможливі без високої якості продукції. Зокрема, у 2025 році преміальна серія коньяків AZNAURI Special Edition отримала високу оцінку від авторитетних дегустаційних журі провідних конкурсів світу:
- На Berlin International Spirits Competition 2025 бренді AZNAURI VVSOP Black Barrel здобув золоту медаль, отримавши 95 зі 100 балів від професійних сомельє та баєрів.
- На The Brandy Masters 2025 від видання The Spirits Business бренд здобув одразу дві нагороди: золото за AZNAURI Black Barrel та срібло за AZNAURI Gold Reserve. Саме про золотого призера AZNAURI Black Barrel судді The Brandy Masters 2025 зазначили: "AZNAURI Black Barrel досить джемовий бренді із чітко вираженими смаками фруктів та випічки, з приємним посмаком на фініші та легкою свіжістю, що запамʼятовується".
- На International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2025 AZNAURI отримав дві бронзові нагороди за ті самі позиції.
AZNAURI продовжує впевнено йти шляхом міжнародного успіху, набуваючи статус світового лідера у категорії. Його стрімкий розвиток та незмінна якість є натхненням та орієнтиром для всієї галузі, підтверджуючи силу бренду, що йде під символом Лева!