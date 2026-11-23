У жовтні 2026 року до банків, які перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 95,8 млн грн. Найбільшу суму – 77,2 млн грн – отримав “МР Банк”.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Фонду.

Джерела надходжень розподілилися так:

доходи за цінними паперами принесли 61, 6 млн грн;

погашення кредитів – 32, 0 млн грн;

оренда майна – 1, 4 млн грн;

інші джерела – 0, 8 млн грн.

Які банки отримали найбільше

Серед банків в управлінні Фонду найвищі надходження у жовтні зафіксували такі установи:

АТ "МР Банк" – 77,2 млн грн;

АТ "Дельта Банк" – 10,2 млн грн;

АТ "РВС Банк" – 3,5 млн грн;

АТ "Комінвестбанк" – 2,6 млн грн .

Як зазначили у Фонді, гоші, отримані від управління та продажу активів банків, які ліквідуються, використовують для задоволення вимог кредиторів. Виплати здійснюють у черговості, визначеній статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, за весь час діяльності ФГВФО банки, що перебувають у процесі ліквідації, виплатили своїм кредиторам понад $78,0 млрд грн.