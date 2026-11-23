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Банки-банкрути отримали майже 96 млн грн за місяць: звідки надійшли гроші
У жовтні 2026 року до банків, які перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 95,8 млн грн. Найбільшу суму – 77,2 млн грн – отримав “МР Банк”.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Фонду.
Джерела надходжень розподілилися так:
- доходи за цінними паперами принесли 61,6 млн грн;
- погашення кредитів – 32,0 млн грн;
- оренда майна – 1,4 млн грн;
- інші джерела – 0,8 млн грн.
Які банки отримали найбільше
Серед банків в управлінні Фонду найвищі надходження у жовтні зафіксували такі установи:
- АТ "МР Банк" – 77,2 млн грн;
- АТ "Дельта Банк" – 10,2 млн грн;
- АТ "РВС Банк" – 3,5 млн грн;
- АТ "Комінвестбанк" – 2,6 млн грн.
Як зазначили у Фонді, гоші, отримані від управління та продажу активів банків, які ліквідуються, використовують для задоволення вимог кредиторів. Виплати здійснюють у черговості, визначеній статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Нагадаємо, за весь час діяльності ФГВФО банки, що перебувають у процесі ліквідації, виплатили своїм кредиторам понад $78,0 млрд грн.