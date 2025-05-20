Банки пришвидшили кредитування бізнесу й населення – НБУ

Банки прискорили темпи кредитування бізнесу в першому кварталі 2025 року — приріст чистого гривневого кредитного портфеля склав 9,5% за квартал і 28,4% у річному вимірі. Паралельно зростають обсяги кредитів населенню - 6,7% за квартал та 35,9% за рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Кредитування бізнесу

У першому кварталі 2025 року спостерігалося суттєве прискорення зростання чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу: +9,5% за квартал та +28,4% у річному вимірі. Активність демонстрували банки всіх груп, продовжуючи фінансувати ключові галузі економіки. Традиційно високий попит спостерігався з боку аграріїв, компаній оптової торгівлі, а також підприємств будівельної галузі та машинобудування.

Поступово зростає роль несубсидійованого кредитування. Частка програмних кредитів, виданих у межах державної ініціативи "Доступні кредити 5–7–9%", у загальному портфелі діючих бізнес-кредитів скоротилася до 31,2%. Це свідчить про збереження привабливих умов кредитування поза межами державної підтримки та про послідовний інтерес бізнесу до ринкових позик.

Бізнес і надалі демонструє стабільний інтерес до фінансування капітальних інвестицій. Так, обсяг кредитів терміном понад три роки зріс на 8,5% за квартал. Водночас особливо динамічне зростання зафіксовано в сегменті середньострокового кредитування (1–3 роки) – +21,6% за квартал і понад +34% у річному вимірі. Короткострокове кредитування (до одного року) залишилося практично на рівні попереднього періоду.

Кредитування населення

У першому кварталі 2025 року банки продовжували активно кредитувати населення. Обсяг чистих гривневих кредитів фізичних осіб зріс на 6,7% за квартал і на 35,9% у річному вимірі. Основну частину портфеля, як і раніше, становили незабезпечені споживчі позики. Водночас темпи зростання іпотеки сповільнюються третій квартал поспіль, що пов’язано з перебудовою програми “єОселя”.

Якість кредитного портфеля покращується. Частка корпоративних позичальників, які допустили дефолт за гривневими кредитами, знизилася до приблизно 3% — це краще, ніж до початку повномасштабної війни. Перехід на оновлену методологію визначення непрацюючих кредитів (NPL) відповідно до стандартів ЄС суттєво не вплинув на загальний рівень. Частка NPL зменшилася на 1,7 в.п. за квартал і на 7,5 в.п. за рік — до 28,6% (без урахування "старих”"боргів держбанків і ПриватБанку — до 17,1%).

Гривневі заощадження населення в банках зросли на 0,5% за квартал та на 12,5% у річному вимірі. Попри традиційне зниження в січні, надходження в лютому–березні це компенсували. Строкові депозити фізосіб зростали швидше за поточні, тому їх частка збільшилася до 34,3%. Доларизація вкладів знизилася до 31,1% — на це вплинуло зміцнення гривні.

Через підвищення облікової ставки вартість нових гривневих депозитів зросла: середня ставка для населення (включно з коштами на вимогу) досягла 9,8% річних, для бізнесу — 9,1%. Середня ринкова ставка за гривневими кредитами для бізнесу становить 15,5% — на рівні травня 2024 року. Найнижчі ставки пропонували іноземні банки — в середньому 13,6%.

Прибутковість банківського сектору

Нагадаємо, банківський сектор демонструє відновлення прибутковості, наближаючись до рівня, що був до війни. За перший квартал 2025 року платоспроможні банки отримали 40 млрд грн чистого прибутку, причому левову частку (65,7%) забезпечили державні фінансові установи.

Ключовим фактором стабільності активів та прибутковості банків у першому кварталі стало кредитування, що відбувалося на тлі збереження високої операційної ефективності та незначних відрахувань до резервів.