Банки та інвестиційні фонди призупиняють фінансування низки проєктів центрів обробки даних в Азії, які обслуговують китайські технологічні компанії ByteDance, Alibaba та Tencent. Причиною стали нові експортні обмеження США на постачання передових чипів для штучного інтелекту, які створюють юридичні та фінансові ризики для кредиторів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, кредитори затримують або переглядають фінансування низки великих проєктів:

Bridge Data Centres – $6,6 млрд. Компанія, що належить Bain Capital, управляє дата-центрами в Малайзії, серед клієнтів яких є ByteDance. Кредитори проводять додаткову перевірку угоди.

Digital Halo – $372 млн. Один із банків відмовився від участі у кредитуванні дата-центру в Малайзії, який обслуговує Alibaba та інших клієнтів.

Aolani – $480 млн. Кілька банків переглядають умови кредитування сінгапурського постачальника хмарних обчислювальних потужностей, який співпрацює з ByteDance.

GMI Cloud – $300 млн. Щонайменше один інвестиційний фонд відмовився від участі у фінансуванні закупівлі чипів для дата-центру в Таїланді, потужності якого використовуватиме Tencent.

Citigroup, Standard Chartered та великі сінгапурські банки розпочали масштабну перевірку клієнтів, які працюють у сфері центрів обробки даних.

Водночас сінгапурський United Overseas Bank опрацьовує угоду приблизно на $1 млрд для передачі частини кредитних ризиків, зокрема пов'язаних із фінансуванням дата-центрів та інфраструктури.

Чому обмеження США загрожують ринку ШІ в Азії

Запроваджені США у 2022 році обмеження на експорт передових чипів до Китаю сприяли розвитку мережі компаній у Південно-Східній Азії, які надавали китайським технологічним гігантам віддалений доступ до обчислювальних потужностей.

Однак нові обмеження США передбачають, що компанії в Сінгапурі, Малайзії, Індонезії, Таїланді та Бразилії повинні отримувати ліцензії американського уряду для закупівлі передових ШІ-чипів у виробників зі США.

Окремі ліцензії також знадобляться операторам дата-центрів по всьому світу, які надають значні обчислювальні потужності китайським компаніям. На отримання таких дозволів передбачено 90 днів.

Аналітики S&P Global Ratings вважають, що навіть у разі скасування нових обмежень оператори дата-центрів та кредитори залишатимуться обережнішими щодо фінансування нових проєктів через ризики зміни американської політики.

Інвестори переглядають вкладення в дата-центри

Нові обмеження позначилися не лише на кредитуванні. DayOne Data Centers, найбільшим клієнтом якої є ByteDance, призупинила підготовку до виходу на фондовий ринок США.

Водночас консорціум за участю BlackRock розглядає можливість зниження суми пропозиції щодо придбання портфеля дата-центрів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

За даними Bloomberg, з 2023 року обсяг кредитування операторів центрів обробки даних у регіоні зріс практично з нуля до понад $49 млрд.

Експерти очікують, що нові експортні обмеження не зупинять будівництво дата-центрів, однак можуть суттєво сповільнити розвиток ринку.

Нагадаємо, 26 листопада Nvidia доручила своїм виробничим партнерам, зокрема Dell та Supermicro, призупинити постачання серверів із чипами до Малайзії, Сінгапуру, Таїланду та Індонезії через посилення експортного контролю США. Наразі невідомо, як довго триватиме обмеження постачань.