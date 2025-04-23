Банки прогнозують приплив коштів від клієнтів та підвищення вартості зобов’язань – опитування

Банки зафіксували незначний відплив коштів від корпорацій у І кварталі, але відзначили збільшення вкладень населення. У ІІ кварталі вони прогнозують приплив коштів від клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань.

Про це йдеться у щоквартальному опитуванні НБУ про банківське фондування.

Про очікування банків

У ІІ кварталі фінансові установи прогнозують зростання обсягу коштів клієнтів, в основному за рахунок фізичних осіб.

Згідно з результатами опитування, банки, які займають 42% ринку, очікують залучити оптове фінансування протягом наступних 12 місяців, зокрема для проєктів відновлення, фінансованих ЄС та міжнародними організаціями.

Більшість банків повідомили про зростання вартості коштів клієнтів у І кварталі, особливо для бізнесу, тоді як вартість оптових коштів залишилася незмінною. Практично всі банки прогнозують підвищення вартості депозитів як для корпорацій, так і для домогосподарств у ІІ кварталі.

Частка фондування в іноземній валюті не змінилася, водночас значна частина банків (з часткою 41% активів системи) очікують на її зниження.

Поточне опитування зафіксувало скорочення строковості фондування, однак близько половини респондентів за активами очікує на зростання строковості в наступні 12 місяців.

Більшість банків зафіксувала зростання капіталу за останні 12 місяців і очікує збереження цієї тенденції наступного року.

Прибутковість названо основним чинником для збільшення капіталу.

Окрім того, близько 12% банків планують збільшити капітал у наступні 12 місяців. Вартість капіталу зросла, і більшість банків прогнозують її подальше зростання.

Довідка

Опитування про банківське фондування проводилося з 18 березня по 7 квітня 2025 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами.

Участь взяли 26 фінансових установ, що складають 96% від загальної частки активів банківської системи.

Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками або прогнозами Національного банку України. Очікування щодо ІІІ кварталу 2025 року будуть оприлюднені у липні.

Нагадаємо, НБУ встановив нові вимоги для надавачів фінансових платіжних послуг та операторів платіжних систем щодо опису схем виконання платіжних операцій.