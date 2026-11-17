Українські банки за підсумками дев’яти місяців 2026 року отримали 79,7 млрд грн чистого прибутку. Це на 33,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас прибуток банків до оподаткування продемонстрував зростання.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

За січень – вересень 2026 року прибуток платоспроможних банків до оподаткування збільшився на 4,5% у річному вимірі. Однак після сплати податків фінансовий результат виявився значно нижчим. Причиною стало застосування підвищеної ставки податку на прибуток банків - 50%.

Що підтримує прибутковість банків

Попри податкове навантаження, банківський сектор зберігає прибутковість завдяки високій чистій процентній маржі та збільшенню кредитного портфеля.

За даними НБУ, чиста процентна маржа банків за дев’ять місяців становила 7,8%, а в третьому кварталі досягла 8%.

Водночас змінюється структура процентних доходів. У вересні частка надходжень від кредитування в загальних процентних доходах банків зросла до 50,9%. Натомість частка доходів від високоякісних ліквідних активів скоротилася.

Додатковим чинником тиску на фінансові результати залишається необхідність формувати резерви під можливі кредитні збитки.

Чому високий податок може вплинути на кредитування

Прибуток відіграє важливу роль у зміцненні капіталу банків. Саме накопичення капіталу дає фінансовим установам змогу підтримувати стійкість під час війни та розширювати кредитування.

Водночас у Нацбанку звертають увагу на ризики, пов’язані зі зниженням рентабельності капіталу через підвищене оподаткування.

За оцінкою регулятора, для багатьох банків нинішній рівень рентабельності може бути недостатнім, щоб зберегти поточні темпи нарощування кредитного портфеля.

Навіть якщо рентабельність залишатиметься на теперішньому рівні, можливості банків щодо зростання будуть обмежені приблизно 15–20% на рік.

Чи достатньо капіталу для стійкості банківської системи

Попри скорочення чистого прибутку, поточний запас капіталу банківського сектору залишається достатнім для підтримання його стійкості.

За оцінкою НБУ, наявного капіталу вистачає навіть з урахуванням посилення воєнних ризиків та можливого погіршення макроекономічної ситуації.

Водночас регулятор наголошує на важливості подальшого накопичення капіталу, щоб банки могли підтримувати стабільну роботу та розширювати кредитування.

Для порівняння: за підсумками 2025 року українські банки отримали 126,5 млрд грн чистого прибутку. Нарахований податок на прибуток за цей період становив 84,8 млрд грн.

Нагадаємо, обсяг чистих гривневих кредитів населенню в Україні у жовтні 2026 року зріс на 39% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а бізнесу — на 31%. Попри високі темпи кредитування, Національний банк України попереджає про можливе уповільнення через посилення російських обстрілів, погіршення безпекової ситуації та підвищення податків для банків.