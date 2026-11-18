За три квартали 2026 року українські банки отримали 161 млрд грн прибутку до оподаткування - на 4% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас через повернення 50% ставки податку на прибуток витрати банків на його сплату зросли у 2,3 раза, а прибуток після оподаткування скоротився приблизно на третину - до 79,65 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Opendatabot.

90% прибутку припадає на десять найбільших банків

Основна частина фінансового результату банківського сектору зосереджена у найбільших гравців ринку. На першу десятку установ припало майже 88% загального прибутку до оподаткування — 142,06 млрд грн.

Лідером залишається державний ПриватБанк із показником 74,4 млрд грн. Це понад половина сукупного прибутку десяти найбільших банків. Водночас податкові витрати установи становили 37,51 млрд грн — майже половину всіх витрат банківської системи на податок на прибуток.

Які банки наростили прибутки найшвидше

Серед приватних банків помітне зростання фінансових результатів продемонстрували Універсал Банк, на базі якого працює monobank, і ПУМБ.

Зокрема, прибуток до оподаткування Універсал Банку зріс на 68%, а ПУМБ — на 36%.

Серед банків з іноземним капіталом найкращу динаміку за темпами зростання показав Сітібанк. Його прибуток до оподаткування збільшився на 32%.

Як податок у 50% вплинув на прибутки банків

Попри позитивну динаміку прибутку до оподаткування, після сплати податків фінансовий результат банківської системи виявився значно скромнішим.

За три квартали 2026 року банки отримали 79,65 млрд грн чистого прибутку — приблизно на третину менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Головна причина — повернення ставки податку на прибуток для банків до 50%. Торік вона становила 25%.

Крім того, у 2026 році банки не можуть зменшувати оподатковуваний прибуток на суму збитків минулих років. Це також збільшує податкове навантаження на фінансові установи.

Таким чином, зростання операційної прибутковості банківського сектору не трансформувалося у збільшення кінцевого фінансового результату: підвищена ставка податку суттєво скоригувала заробітки фінустанов.

Нагадаємо, обсяг чистих гривневих кредитів населенню в Україні у жовтні 2026 року зріс на 39% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а бізнесу — на 31%. Попри високі темпи кредитування, Національний банк України попереджає про можливе уповільнення через посилення російських обстрілів, погіршення безпекової ситуації та підвищення податків для банків.