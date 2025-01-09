Компанії ухилились від сплати 30 млн грн податків при перевалці пшениці

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу компаній, які ухилилися від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Компанії спеціалізуються на зберіганні та навантаженні сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці.

Про це інформує Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Зазначається, що кмпанії також є частиною холдингу, який має статус резидента Об'єднаних Арабських Еміратів, і виступають учасниками кількох кримінальних розслідувань та судових процесів, пов'язаних із непрозорою діяльністю та незадоволенням боргових зобов'язань перед американськими інвестиційними фондами.

Хід розслідування

Під час досудового розслідування детективи встановили, що посадові особи компаній навмисно занижують базу оподаткування. Зокрема, згідно з податковою звітністю, вартість їхніх послуг з перевалки вантажів становить 200-300 грн за тонну, в той час як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні сягає 800 грн.

Різниця між ринковою вартістю послуг та тією, що вказана у податковій звітності компанії, переводилась на підконтрольні підприємства-нерезиденти. Згодом неоформлений прибуток повертався в країну через нелегальні пункти видачі готівки.

У такий спосіб лише у 2023-2024 роках підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток.

Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевантажувального термінала детективи виявили первинну фінансово-господарську документацію з ознаками підробки, яка стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції.

Слідчі дії тривають. Зазначається, що посадові особи компаній перешкоджають обшукам, відмовляються надавати документи, блокують приміщення та намагаються приховати докази.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області детективи БЕБ викрили незаконну мережу АЗС з виготовлення та збуту підакцизних товарів.