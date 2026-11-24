За перші десять місяців 2026 року реєстрації нових автомобілів у Євросоюзі зросли на 5,4%. Водночас попит на бензинові та дизельні моделі скорочується, а найбільшу частку ринку займають гібриди.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

Які автомобілі купують європейці

З січня до жовтня 2026 року структура авторинку ЄС продовжила змінюватися на користь електрифікованого транспорту. Частка бензинових і дизельних автомобілів разом скоротилася до 27,7% проти 36,5% за аналогічний період минулого року.

Найпопулярнішими залишаються звичайні гібриди, на які припало 36% реєстрацій. Частка повністю електричних автомобілів становила 23,4%, а гібридів із можливістю заряджання від мережі (PHEV) – 10,2%.

Реєстрації електромобілів

За десять місяців у ЄС зареєстрували 2 211 071 новий електромобіль. Це 23,4% ринку проти 16,4% роком раніше. Найбільше зростання серед основних ринків зафіксували у Франції (+79,4%), Німеччині (+60,7%) та Данії (+41%). У Бельгії показник збільшився на 16,7%.

Реєстрації підзаряджуваних гібридів зросли до 961 959 автомобілів. Найбільше приросту досягли Італія (+73,1%), Іспанія (+32,3%) та Німеччина (+11%).

Звичайних гібридів зареєстрували 3 407 062 одиниці. Зростання відбулося в Італії (+20%), Іспанії (+18,7%) та Німеччині (+3,9%). У Франції показник майже не змінився (-0,1%).

Бензинові та дизельні авто втрачають позиції

За січень-жовтень реєстрації бензинових автомобілів скоротилися на 20,1% – до 1 962 607 одиниць. Їхня частка ринку зменшилася з 27,4% до 20,8%.

Найбільше падіння зафіксували у Франції (-36,9%); Німеччині (-24,5%); Іспанії (-19,3%); Італії (-16,6%).

Реєстрації дизельних автомобілів знизилися на 20,6%, а їхня частка ринку скоротилася з 9,2% до 6,9%.

Яка ситуація в Україні

У жовтні автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами зайняли понад 64% українського ринку нових легковиків проти 48% роком раніше. Водночас частка електромобілів скоротилася з 31% до 8,8%.

Найпопулярнішими залишилися автомобілі з бензиновими двигунами. У жовтні на них припало 39,7% продажів нових легковиків проти 29,6% у жовтні 2025 року.

Збільшилася й частка гібридів — із 20,6% торік до 26,7% у жовтні цього року. Натомість електромобілі продемонстрували найпомітніше падіння. Їхня частка скоротилася з 31% до 8,8%, або у 3,5 раза. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менш як 1% продажів.