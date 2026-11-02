Без електроенергії залишилися споживачі десяти областей: де немає світла

2 листопада внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Рівненській, Черкаській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині та Київщині.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 2 листопада.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Некрасов розповів, що найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині та Київщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень внаслідок російських ударів. Через ураження енергетичного обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам, тому вимушено застосовуються аварійні відключення.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго повідомили, що 2 листопада внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі в окремих регіонах діють аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там наразі не застосовуються. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.