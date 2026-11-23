23 листопада внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 23 листопада.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Некрасов зауважив, що складною залишається ситуація на Одещині та Дніпропетровщині. Ворог завдав масштабних руйнувань енергетичним об’єктам, які забезпечують електропостачання регіонів. Завдяки роботі енергетиків вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури. На Дніпропетровщині для уникнення аварій через перевантаження обладнання застосовуються мережеві обмеження.

Заступник міністра повідомив, що наразі в регіонах поступово відновлюють електропостачання споживачам. Після відновлення електропостачання можливі тимчасові стрибки напруги, її зниження або аварійні знеструмлення. Споживачів закликають не залишати потужні електроприлади увімкненими в розетках, щоб уберегти їх від пошкодження.

Некрасов підкреслив, що лише протягом минулого тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом за цей період зафіксовано 224 інциденти, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго повідомили, що 23 листопада внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Через пошкодження обладнання внаслідок попередніх ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Харківській області вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Протягом дня ситуація може змінюватися.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Зауважимо, в Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру окремі невеликі міста можуть залишатися без електроенергії до трьох днів. Найбільші ризики виникають у населених пунктах, де електропостачання залежить від однієї підстанції.

Ще до початку календарної зими українці живуть за графіками відключень електроенергії, а в окремих регіонах світла немає по кілька годин поспіль. Цієї зими ситуація може залишитися приблизно на нинішньому рівні, але не виключене й подальше погіршення. Опитані Dilo експерти пояснюють, чому морози не стануть головним випробуванням для енергосистеми, які регіони перебувають у зоні найбільшого ризику та від чого залежатиме, скільки світла матимуть українці.