Кабінет міністрів ухвалив та направляє до Верховної Ради доопрацьований до другого читання проект державного бюджету на 2027 рік. Уряд відмовився від підвищення ПДВ та акцизів, суттєво збільшив витрати на страхування воєнних ризиків і переглянув дохідну частину.

Як пише Dilo, про це повідомила глава парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, розгляд документа в комітеті очікується наприкінці наступного тижня, а голосування в сесійній залі заплановане на 9 грудня.

Що зміниться для бізнесу та громадян:

Відмова від підвищення податків: уряд вилучив із проекту ідею підняття ставок ПДВ та акцизів, оскільки ця ініціатива, за словами Підласої, "ентузіазму в парламенті не викликала".

Страхування воєнних ризиків: фінансування програми збільшили на 30 млрд грн — до 31 млрд грн. Додатково передбачили компенсацію ризиків для власників, операторів та фрахтувальників суден.

"Національний кешбек": у 2027 році виплати за цією програмою припинять фінансувати з бюджетної програми підтримки бізнесу, проте борги за травень–грудень 2026 року держава закриє.

Підтримка аграріїв: компенсацію на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм підвищили з 50% до 75% вартості, а також додали 800 млн грн на підтримку виробників та кредити фермерам.

Соціальні стандарти та чиновники: Кабмін доручив переглянути закони для відв'язки соціальних виплат від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати — це дозволить підвищувати їх "без остраху, що збільшаться одночасно зарплати в органах влади". Також уряд планує оптимізувати штат органів виконавчої влади.

Звідки братимуть гроші та куди спрямують

Власні доходи бюджету (без урахування грантів) зменшили на 49 млрд грн. Зокрема, прибрали 67 млрд грн очікуваних надходжень від підвищення ПДВ та акцизів і майже 65 млрд грн від планової "детінізації" митниці.

Нестачу частково перекриють завдяки перерахуванню прибутку НБУ (зросте на 36,3 млрд грн — до щонайменше 85 млрд грн), надходженням від ПДФО та військового збору (+25,7 млрд грн), ренті (+14 млрд грн) та ввізному миту (+2,1 млрд грн).

Потреба у зовнішньому фінансуванні залишилася незмінною — $52,6 млрд.

Серед найбільших додаткових видатків, окрім страхування ризиків:

+20,4 млрд грн — на грошове забезпечення ЗСУ та +2 млрд грн на озброєння;

+13,4 млрд грн — у Резервний фонд (загальний обсяг сягне 105 млрд грн);

+2 млрд грн — на пілотний проєкт реформи оплати праці вчителів;

+1,3 млрд грн — на укриття в школах та дитсадках;

+801,9 млн грн — на підтримку ветеранів та їхніх родин;

+536 млн грн — на доплати енергетикам, комунальникам та залізничникам, які ліквідовують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у 2027 році зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників планують підвищити орієнтовно на 10%. На оплату праці працівників освіти передбачили 235,3 млрд грн – на 37,5 млрд грн більше, ніж цього року.