Безбар’єрність у металі: НБУ випустив нову монету

Національний банк України випустив в обіг нову пам’ятну монету “Безбар’єрність”. Її представив Голова Національного банку Андрій Пишний під час зустрічі спільноти “Бізнес без бар’єрів”, що відбулася сьогодні за участю першої леді України Олени Зеленської.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Зазначається, що у рамках ініціативи першої леді країни Олени Зеленської “Без бар’єрів” у квітні 2021 року була ухвалена Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні. Документ став основою для започаткування масштабних змін у країні. Стратегія, розрахована до 2030 року, передбачає подолання шести видів бар’єрів: фізичних, суспільних і громадянських, цифрових, інформаційних, освітніх та економічних.

Голова Національного банку Андрій Пишний наголосив, що регулятор узяв на себе лідерство в об’єднанні учасників фінансового сектору навколо мети — створення однієї з найінклюзивніших фінансових систем у світі.

Який дизайн у монети

На аверсі монети по центру розміщено стилізований образ птаха зі штучним механічним крилом (протезом) - символ свободи, незламності духу та можливості долати простір без перешкод.

На реверсі монети – стилізоване зображення, що відображає різноманітну групу людей, об’єднаних у коло: батьки, діти, літні люди, користувачі крісел колісних, люди з протезами та власники домашніх тварин. Ця композиція символізує різноманітність і безбар’єрність, підкреслюючи єдність і інклюзивність суспільства.

Дизайн монети створила художниця Ольга Дегтярьова.

Про реалізацію нової монети

Пам’ятна монета “Безбар’єрність” введена в обіг 23 грудня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу.

Тираж становить до 30 тис. штук у сувенірному пакованні.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 24 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо в грудні НБУ надихаючись легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників, випустив пам’ятні монети “Ні куля, ні шабля!”, які стануть оберегом для сучасних захисників України.