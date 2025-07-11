Безбар’єрність, ветерани, енергетика: "Укрзалізниця" реалізує грантові проєкти на 54 млн євро

На конференції з відновлення України в Римі “Укрзалізниця” та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосили про три масштабні проєкти на загальну суму 54 мільйони євро за підтримки ЄС. Йдеться про розвиток безбар’єрної інфраструктури, реінтеграцію ветеранів-залізничників та створення власної мережі генерації електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Розвиток "Укрзалізниці"

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 10 мільйонів євро на модернізацію вокзалів "Укрзалізниці" для покращення їхньої доступності. Зміни передбачають створення зручних умов для маломобільних пасажирів — людей з інвалідністю, літніх громадян, батьків з дітьми та інших.

Окремо передбачено 3 мільйони євро на підтримку ветеранів-залізничників, які повертаються до роботи після служби. Кошти спрямують на перенавчання, адаптацію робочих місць і створення комфортного середовища для праці.

Ще 41 мільйон євро планується виділити на створення децентралізованої мережі газової генерації. Ця ініціатива дозволить "Укрзалізниці" зберігати енергетичну незалежність навіть у разі блекаутів, а також сприятиме скороченню споживання пального і зниженню потреби у використанні резервних тепловозів. Кошти будуть надані Європейською комісією після завершення всіх погоджень.

Проєкт уже на стадії реалізації: у травні був оголошений міжнародний тендер на закупівлю обладнання та попередню кваліфікацію будівельних підрядників. Перед початком реалізації проєкту було підписано гарантійну угоду між ЄБРР і Україною.

Про "Укрзалізницю"

"Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані.

На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" увійшла в ТОП-10 підприємств, які отримали найбільший прибуток у 2024 році. Зокрема, компанія опинилась на сьомому місці з прибутком 102,9 млрд грн.