Безготівкові платежі українців зросли до 5,2 трлн грн за дев’ять місяців

картки
Карткові платежі українців зросли / Shutterstock

За дев’ять місяців 2025 року українці провели 7,07 млрд транзакцій платіжними картками, емітованими банками України, а їхня загальна сума перевищила 5,2 трлн грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на преслужбу НБУ.

Українці все частіше користуються картками

За дев’ять місяців 2025 року українці провели 7,07 млрд операцій платіжними картками, емітованими українськими банками, на загальну суму більш ніж 5,2 трлн грн.

З них безготівкові платежі становили 6, 7 млрд операцій на суму 3,4 трлн грн, що на 11,7% та 9,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Частка безготівкових операцій у загальній сумі становила 65,4%, а за кількістю - 95,4%, що трохи більше, ніж торік (64,8% та 94,5%).

Більше половини активних платіжних карток, а саме 59,6%, були безконтактними, а популярність токенізованих карток продовжує зростати. З початку року їхня кількість збільшилася на 13% - до 18,6 млн, що складає майже кожну третю активну картку (31,5%).

Ці дані свідчать про стійке зростання безготівкових розрахунків і поступове впровадження сучасних платіжних технологій в Україні.

Фото 2 — Безготівкові платежі українців зросли до 5,2 трлн грн за дев’ять місяців

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень. Це на 67,7 млрд грн (8,2%) більше, ніж на початку року (822,4 млрд грн станом на 1 січня 2025 року).

Автор:
Ольга Опенько