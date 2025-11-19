Безготівкові платежі українців зросли до 5,2 трлн грн за дев’ять місяців

За дев’ять місяців 2025 року українці провели 7,07 млрд транзакцій платіжними картками, емітованими банками України, а їхня загальна сума перевищила 5,2 трлн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на преслужбу НБУ.

Українці все частіше користуються картками

З них безготівкові платежі становили 6, 7 млрд операцій на суму 3,4 трлн грн, що на 11,7% та 9,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Частка безготівкових операцій у загальній сумі становила 65,4%, а за кількістю - 95,4%, що трохи більше, ніж торік (64,8% та 94,5%).

Більше половини активних платіжних карток, а саме 59,6%, були безконтактними, а популярність токенізованих карток продовжує зростати. З початку року їхня кількість збільшилася на 13% - до 18,6 млн, що складає майже кожну третю активну картку (31,5%).

Ці дані свідчать про стійке зростання безготівкових розрахунків і поступове впровадження сучасних платіжних технологій в Україні.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень. Це на 67,7 млрд грн (8,2%) більше, ніж на початку року (822,4 млрд грн станом на 1 січня 2025 року).