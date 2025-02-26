Більшість МСБ планують розширення бізнесу попри економічну нестабільність та війну

Два з трьох малих та середніх підприємств (МСБ) в Україні планують розширення свого бізнесу у 2025 році, попри складні умови війни та економічної нестабільності.

Про це свідчать результати дослідження Індекс настроїв малого бізнесу, яке було представлено Європейською Бізнес Асоціацією в рамках проєкту Unlimit Ukraine за підтримки OLX Україна та Райффайзен Банку.

Про результати дослідження

Загалом, в 2024 році інтегральна оцінка індексу знизилася до 2,3 балів з 5 можливих (у 2023 році – 2,5), що свідчить про негативну динаміку настроїв підприємців.

Водночас малий бізнес оцінює поточну ситуацію дещо краще, аніж в розпал пандемії коронавірусу, коли був зафіксований історичний мінімум Індексу – 2,2 бали у 2020 році.

У 2024 році всі складові Індексу настроїв малого бізнесу продемонстрували падіння, зокрема оцінки поточного стану МСБ, змін за останні пів року, очікувань на наступні пів року та оцінки економічної ситуації. Найнижчий показник отримала оцінка економічної ситуації — 1,9 балів, а найвищий — прогнози змін на наступні 6 місяців — 2,6 балів.

На даний момент 21% підприємців вважають, що їхній бізнес процвітає (проти 19% у 2023 році), а 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну.

Водночас частка тих, хто оцінює стан справ погано, збільшилась з 39% до 51,5%. Динаміка оцінок за останні 6 місяців показує негативний тренд: 62% підприємців повідомили про погіршення ситуації, 26% не зафіксували змін, а 12% відзначили покращення.

Які прогнози та наміри на 2025 рік

Прогнози на наступні пів року стали більш стриманими. Лише 22% підприємців очікують покращення (було 37%), тоді як 47% вважають, що ситуація погіршиться (було 35%). Частка тих, хто не очікує змін, зросла до 31%.

Підприємці переважно негативно оцінюють економічну ситуацію в Україні. 54% вважають її несприятливою, 41% — катастрофічною, і лише 5% оцінюють ситуацію як сприятливу.

Наміри МСБ щодо розширення бізнесу дещо зменшились. Частка підприємців, які планують розширення, знизилась з 79% до 67%.

Проте 25% з них планують запуск нових напрямів виробництва, 13% — розширення географії діяльності, а 14% — вихід на міжнародні ринки. Водночас 17% компаній вже займаються експортом товарів та послуг, що є зростанням порівняно з 14% у 2023 році.

Війна, без сумніву, внесла свої корективи в плани бізнесу. Зокрема, значно зменшилась кількість підприємців, які планують залучати кошти — з 80% до 62%. Основні джерела фінансування бізнесу:

Власні кошти — 47%.

Грантові програми — 21%.

Кредити — 16%.

Інвестиції — 10%.

Серед підприємців, які планують залучати фінансування, збільшилась частка тих, хто розраховує на власні кошти та кредити. Частка, що вважає кредитування недоступним, зменшилась з 42% до 34%. 22% підприємців відзначили зростання можливостей для кредитування.

67% бізнесів використовують цифрові канали для продажів, а частка тих, хто продає лише онлайн, зросла з 15% до 24%.

Головними викликами для малого бізнесу залишаються війна, низька купівельна спроможність населення, зростання цін, нестабільність економіки, атаки на енергосистему та фіскальний тиск.

Довідково:

Індекс настроїв малого бізнесу проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2017 року в рамках проєкту Unlimit Ukraine. Метою дослідження є моніторинг оцінок та настроїв малого бізнесу, а також аналіз точок зростання для стимулювання його розвитку. У 2024 році партнерами проєкту стали OLX Україна та Райффайзен Банк. Дослідження тривало з 1 до 31 грудня 2024 року, і в ньому взяли участь 1716 фізичних осіб-підприємців.

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