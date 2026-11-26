Людський організм має власний розклад – біоритми, які не завжди збігаються з темпом сучасного міста. Протягом доби змінюються рівень активності, концентрація та потреба у відпочинку. У різні моменти доби й пори року людина потребує руху та спілкування, фізичного навантаження, тиші й усамітнення. На ці процеси безпосередньо впливає середовище, в якому ми живемо: освітлення, рівень шуму, інфраструктура. Тому під час вибору житла важливо оцінювати не лише саму квартиру, а й те, наскільки інфраструктура комплексу відповідає щоденним потребам його мешканців.

Цей принцип покладено в основу концепції ЖК Біоритм від KAN Development, який будується на вулиці Великій Васильківській, 143/2 у центрі Києва. Проєкт об’єднує дев’ять будинків у квартал із власною освітньою, спортивною та рекреаційною інфраструктурою. Завдяки цьому частину повсякденних справ і дозвілля мешканці зможуть організовувати без додаткових поїздок містом.

Квартал як продовження власного дому

Архітектура впливає на якість щоденної рутини значно більше, ніж може здаватися на перший погляд. Розташування приміщень, природне освітлення, можливість усамітнитися, доступ до відкритого простору – усе це визначає, наскільки комфортно людина почуватиметься вдома. Але приватної квартири недостатньо, щоб сформувати повноцінне житлове середовище. Важливе й те, що розташоване за її межами: чи можна вийти на прогулянку, провести час із дітьми, потренуватися або зустрітися з друзями, не плануючи окрему поїздку через усе місто.

У Біоритмі цю логіку реалізують на рівні всього кварталу. Проєктом передбачено приватний парк площею 1,3 га, три панорамні басейни на дахах будинків, фітнес-центр із критим басейном, SPA-простір на 16-му поверсі з фінською панорамною сауною, римською парною, прохідною купіллю та відкритою терасою площею близько 600 м², корти для паделу, п’ять BBQ-зон і party-room.

Фактично мешканці отримують різні сценарії використання вільного часу в межах одного житлового простору. Ранкове тренування, прогулянка після роботи, плавання у вихідний або зустріч із друзями не потребують окремого маршруту містом. Людина може обирати активність відповідно до власного графіка та настрою.

Ілюстрацію надано пресслужбою компанії

SkyRytm: додатковий простір між домом і містом

Одна з найвиразніших архітектурних особливостей ЖК Біоритм – SkyRytm: пішохідний променад завдовжки 610 метрів на рівні 16-го поверху, який з’єднає будинки кварталу. Він створює додатковий простір для прогулянок, а панорамні краєвиди відкривають інший ракурс на Київ.

На відміну від традиційних прибудинкових просторів, розташованих на рівні землі, SkyRytm переносить частину спільної інфраструктури на висоту. SkyRytm не лише з’єднує будинки, а й формує окремий маршрут для прогулянок із панорамними краєвидами міста. Поруч із ним передбачені панорамні басейни та SPA-зона.

Разом із приватними лоджіями та парком SkyRytm доповнює систему просторів різного масштабу – від особистої зони відпочинку до спільної території з панорамою міста.

Площі квартир у Біоритмі – від 43 до 301 м². Усі квартири мають лоджії, які доповнюють внутрішній простір помешкання та дають можливість облаштувати власну зону відпочинку.

Безпека, передбачена на рівні проєкту

В умовах війни безпека стала однією з ключових характеристик житла. Для покупців важливі не лише наявність укриття, а й його розташування, місткість та доступність у разі повітряної тривоги.

У Біоритмі передбачено укриття на 600 осіб. Окреме сертифіковане укриття площею 1160 м² матиме й Київський ліцей A+, розташований на території комплексу.

Додаткове рішення реалізується в будинку А02 першої черги: у кожній квартирі передбачено окреме приміщення з монолітними залізобетонними стінами завтовшки 250 мм і подвійним армуванням. Воно розташоване у внутрішній частині будинку, поблизу силового ядра, подалі від зовнішніх фасадів.

Площа таких приміщень становить від 3,5 до 8 м². У повсякденному житті їх можна використовувати як гардеробні або господарські кімнати. Проєктом також передбачено проріз для встановлення вибухозахисних дверей і вентиляційні отвори для спеціальних клапанів.

Це додатковий захищений простір безпосередньо у квартирі, а не заміна повноцінному укриттю. Його наявність розширює можливості мешканців діяти в ситуаціях, коли швидко дістатися до загального сховища неможливо.

Окреме рішення, що суттєво впливає на організацію території кварталу, – дворівневий підземний паркінг на 1000 автомобілів із прямими виходами до будинків. Розміщення автомобільного руху під землею дає змогу залишити внутрішню територію кварталу переважно пішохідною та відвести більше наземного місця для прогулянок і відпочинку.

Ілюстрацію надано пресслужбою компанії

Сімейний розклад: освіта поруч із домом

Для родин із дітьми близькість школи й дитячого садка впливає на організацію всього дня. Відстань до навчального закладу визначає не лише маршрут дитини, а й графік батьків, можливість планувати робочі зустрічі та час, який родина може проводити разом.

У Біоритмі освітня інфраструктура передбачена безпосередньо на території кварталу. Тут будується Київський ліцей A+, розрахований на 990 учнів. Освітня програма передбачає міжнародні напрями, Cambridge-програми, STEAM та Entrepreneurship Lab. Для спортивних занять у закладі запроєктовано власну арену площею 1500 м².

Також у кварталі передбачено дитячий садок "Біоритм" на 60 дітей із програмою Cambridge Early Years. Діти займатимуться англійською щодня, а один педагог на шістьох дітей дає змогу приділяти більше уваги кожній дитині.

Освітній напрям пов’язаний із діяльністю холдингу A+, який об’єднує понад 20 навчальних закладів у Києві. Для KAN Development це не окремий інфраструктурний елемент одного житлового комплексу, а напрям, який компанія розвиває протягом багатьох років.

Таким чином, освітня інфраструктура ЖК Біоритм охоплює різні вікові етапи – від дошкільної освіти до навчання в ліцеї. Для родин це можливість заздалегідь планувати освітній маршрут дитини в межах одного кварталу.

Надійність девелопера: досвід, фінансування та хід будівництва

Купівля квартири в новобудові передбачає оцінку не лише самого проєкту, а й компанії, яка його реалізує. Для покупця важливо розуміти, який досвід має девелопер, як організоване фінансування та наскільки прозоро він інформує про хід будівництва.

KAN Development працює на ринку нерухомості Києва 25 років. До портфеля компанії входять житлові комплекси Tetris Hall, Central Park, Комфорт Таун, Файна Таун, Respublika та UNIT.Home. Загальний обсяг реалізованої нерухомості перевищує 4 млн м², а кількість квартир становить близько 20 500.

За інформацією KAN Development, у портфелі компанії немає заморожених проєктів: житлові черги вводилися в експлуатацію у заплановані строки, а частину з них компанія завершила раніше. Цей показник важливий для покупців, які оцінюють не лише сам об’єкт, а й послідовність виконання девелопером своїх зобов’язань.

Важливим елементом цієї моделі є принцип прямого фінансування: згідно з інформацією від девелопера, кожен житловий комплекс має окреме джерело коштів і власний резервний фонд. Це покликано зменшити залежність реалізації одного об’єкта від фінансових результатів інших проєктів компанії.

Будівництво Біоритму розпочалося у 2025 році. Після початку повномасштабного вторгнення KAN була однією з перших девелоперських компаній, які відновили роботи на будівельних майданчиках уже в травні 2022 року. Інформацію про перебіг будівництва Біоритм компанія публікує на офіційному сайті, зокрема у щомісячних звітах із майданчика. Додатково ознайомитися з процесом можна у відеорепортажах "Будівельна кухня" на YouTube-каналі девелопера.

Ілюстрацію надано пресслужбою компанії

Простір, який працює на якість життя

Біоритм від KAN Development – це спроба поєднати в одному житловому кварталі функції, які зазвичай розподілені між різними міськими локаціями: житло, освіту, спорт, відпочинок і рекреацію. Дев’ять будинків, парк, SkyRytm, власна освітня інфраструктура та рішення з безпеки формують комплекс, у якому повсякденні потреби мешканців враховані ще на етапі проєктування.

Для покупця це можливість оцінити майбутнє житло ширше – не лише за площею та плануванням квартири, а й за тим, які умови для життя створює весь квартал.

Дізнатися більше про планування та умови придбання квартир можна на сайті ЖК Біоритм або у відділі продажів KAN Development.

Довідка

ЖК Біоритм від KAN Development – житловий квартал за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2. Проєкт передбачає дев'ять будинків у дві черги будівництва, SkyRytm – пішохідний міст завдовжки 610 м на рівні 16-го поверху, приватний парк площею 1,3 га, три панорамні басейни, SPA-простір, фітнес-центр із критим басейном, корти для паделу, п'ять BBQ-зон, party-room, підземний паркінг приблизно на 1000 автомобілів, укриття на 600 осіб. Освітня інфраструктура включає Київський ліцей A+ та дитячий садок Біоритм. Площі квартир – від 43 до 301 м².

KAN Development – девелопер із 25-річним досвідом роботи на ринку Києва. Понад 4 млн м² нерухомості, близько 20 500 квартир, понад 20 навчальних закладів A+. Реалізовані проєкти: Комфорт Таун, Tetris Hall, Файна Таун, Республіка, UNIT.Home. Модель прямого фінансування: кожен проєкт – окреме джерело коштів та власний резервний фонд.

Детальніша інформація – на сайті проєкту Біоритм, а також на сайті KAN Development.

Замовник будівництва – ПАТ "Київський електротранспортний завод" (код ЄДРПОУ 04012017), що здійснює користування земельною ділянкою на підставі договору оренди земельної ділянки №583 від 02.08.2019 року, дозвіл ДАБІ України на виконання будівельних робіт №ІУ013210805523 від 16.08.2021 року. Ліцензія ДАБІ України на провадження господарської діяльності з будівництва обʼєктів IV i V категорій складності, реєстраційний запис (електронна): EL01:8020−2776−3722−0082 від 15.03.2017 року, видана ТОВ "Канбуд" (код ЄДРПОУ 39167127). Ідентифікатор в ЄДЕССБ: ІC01:9289−0695−8255−1016. Клас енергоефективності: С.