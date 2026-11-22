Біткоїн, найбільша у світі криптовалюта за ринковою капіталізацією, подешевшав на 5,1% — до $55 830, досягнувши найнижчого рівня з вересня 2024 року. Падіння відбулося на тлі занепокоєння інвесторів щодо завищеної вартості акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

За даними агентства, позначку $55 830 біткоїн досяг о 23:13 20 листопада за східним часом США, що відповідає 06:13 21 листопада за київським часом.

Раніше криптовалюта торгувалася на рівні $56 813,68, втративши 3,57% вартості.

Чому падає біткоїн

Однією з причин зниження вартості криптовалюти стало занепокоєння інвесторів через високі оцінки компаній, які працюють у сфері штучного інтелекту.

Побоювання щодо можливого перегріву цього сектору посилили розпродажі ризикових активів, до яких належать і криптовалюти.

На цьому тлі біткоїн продовжив дешевшати, опустившись до рівнів, яких ринок не бачив понад два роки.

Нагадаємо, раніше Dilo аналізувало падіння біткоїна до $62 тисяч. Тоді криптовалюта вже втратила близько половини вартості від історичного максимуму, а експерти попереджали про ризик подальшого зниження ціни нижче $60 тисяч.