Державна служба геології та надр України продовжила дію спеціального дозволу для ПрАТ “Микитівський гранітний карʼєр” на видобування піску в Миколаївській області. Компанія розроблятиме ділянку “Комінтерн-2” Олександрівського родовища ще два десятиліття.

Як пише Dilo, про це повідомляє виданння NADRA.INFO.

Відповідне рішення закріплене наказом т.в.о. голови Держгеонадр Сергія Власенка № 613 від 18 листопада 2026 року. Йдеться про продовження спецдозволу № 4038 на 20 років.

За даними аналітичної системи YouControl, контроль над ПрАТ "Микитівський гранітний карʼєр" здійснюють Василь Мороз та Віталій Шевченко, міноритарним акціонером є Павло Дядюра.

Окрім піщаного кар'єру, підприємство також розробляє Софіївське родовище гнейсів на підставі спецдозволу № 4154, який діє до 2046 року.

Нагадаємо, ТОВ "Спис Україна", яка належить турецьким компаніям, планує у Хмельницькій області розробляти Городнявську ділянку Буртинського родовища графіту. Компанія хоче облаштувати відкритий кар’єр площею 105 га та видобувати до 1 млн тонн руди на рік.