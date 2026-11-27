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"Микитівський гранітний кар’єр" отримав дозвіл на видобуток піску ще на 20 років
Державна служба геології та надр України продовжила дію спеціального дозволу для ПрАТ “Микитівський гранітний карʼєр” на видобування піску в Миколаївській області. Компанія розроблятиме ділянку “Комінтерн-2” Олександрівського родовища ще два десятиліття.
Як пише Dilo, про це повідомляє виданння NADRA.INFO.
Відповідне рішення закріплене наказом т.в.о. голови Держгеонадр Сергія Власенка № 613 від 18 листопада 2026 року. Йдеться про продовження спецдозволу № 4038 на 20 років.
За даними аналітичної системи YouControl, контроль над ПрАТ "Микитівський гранітний карʼєр" здійснюють Василь Мороз та Віталій Шевченко, міноритарним акціонером є Павло Дядюра.
Окрім піщаного кар'єру, підприємство також розробляє Софіївське родовище гнейсів на підставі спецдозволу № 4154, який діє до 2046 року.
Нагадаємо, ТОВ "Спис Україна", яка належить турецьким компаніям, планує у Хмельницькій області розробляти Городнявську ділянку Буртинського родовища графіту. Компанія хоче облаштувати відкритий кар’єр площею 105 га та видобувати до 1 млн тонн руди на рік.