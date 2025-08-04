Бізнес-бранч "Бізнес. Відповідальність. Відродження": сміливі рішення для майбутнього України

30 липня у ресторані Veranda on the River відбувся знаковий захід — бізнес-бранч "Бізнес. Відповідальність. Відродження", організований бізнес-виданням "ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ BIZ". Подія об’єднала підприємців, управлінців, лідерів думок та експертів, які не лише тримають економічний фронт, а й творять стратегії відновлення України.

У фокусі бранчу — управління командами, юридична безпека, підтримка ветеранів, розвиток вітчизняного виробництва, жіноче лідерство та роль репутації у стійкості бізнесу.

Цитати спікерів:

Артем Гончаренко і Руслан Папенко, Інститут ветеранів

Тема: "Ветерани як опора єдності, безпеки та відновлення України" "Кожне робоче місце для ветерана — це крок до сильної економіки та свідомого суспільства."

Артем Гончаренко і Руслан Папенко.

Тетяна Авраменко, CEO Veranda on the River

Тема: "Як виростити, виховати та втримати команду в період війни" "Повагу й відповідальність неможливо нав’язати — їх формує культура взаємної гідності."

Лілія Олійник, бізнес-леді, засновниця ТМ ilive

Тема: "Не баланс, а синергія: як стиль, бізнес і материнство формують цілісне лідерство" "Не баланс, а синергія — коли стиль, бізнес і материнство підсилюють одне одного."

Ольга Романова і Ганна Андрущенко, AB InBev Efes Ukraine

Тема: "Юридичні виклики в умовах невизначеності" "Юрист у компанії — це не ізольована функція, а партнер і носій спокою в турбулентні часи."

Ольга Романова і Ганна Андрущенко.

Олена Колченогова, Octava Capital

Тема: "Як юридично оформити захист персональних даних" "Комплаєнс — це не бюрократія, а конкурентна перевага."

Олена Колченогова.

Денис Солянков, Liga Zakon

Тема: "Якісний продуктовий дизайн як запобіжник ризиків" "Простий інтерфейс — це не естетика, а захист від помилок. Дизайн — це відповідальність."

Олена Крекніна, AXOR Industry

Тема: "Будуємо українське: виклики, сервіси, ринки, спільні проєкти" "Наша фурнітура буквально стає частиною нових українських вікон. Це — участь у відбудові."

Олена Крекніна.

Вікторія Ліснича, Президент фонду "Святиня Берегиня"

Тема: "Культурна дипломатія і роль жінки в ній" "Культура — це серце нашого спротиву та джерело майбутньої перемоги."

Вікторія Андрієнко, УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО

Тема: "Розвиток інституту репутації в Україні" "Сильна репутація — це наслідок послідовної, людяної та прозорої роботи."

Слова організаторів:

Вікторія Штейнберг, співзасновниця "ПЕРШОГО БІЗНЕСОВОГО" "Сьогоднішній день — приклад того, як навіть під тиском викликів бізнес продовжує відповідати за майбутнє країни."

Юрій Атанов, співзасновник "ПЕРШОГО БІЗНЕСОВОГО" "Ми не просто говоримо про відновлення — ми його плануємо, втілюємо і творимо разом."

Музичним акцентом заходу став виступ українського виконавця MARTIUS, а подарунки від Yves Rocher Ukraine, AXOR Industry, LH Group, SEMA HATS, Видавництва "Ранок" стали приємним завершенням насиченого дня.

Ведуча заходу — Марія Скиба, журналістка та авторка соціальних проєктів телеканалу "Ми – Україна".

Гості івенту.

Партнери заходу: Yves Rocher Ukraine, Veranda on the River, Mer de Glace, Моршинська, ЮК "Турій та партнери", AB InBev Efes Ukraine, AXOR Industry, Octava Capital, SEMA HATS, LH Group.

Інформаційні партнери: 33 канал, Діловий PRO, FM-TV, Перший Бізнесовий, Бізнес-видання Mind, Delo.ua, телеканал "Прямий", Ділова столиця, Коментарі, TrueUA, Cabinet Boss, Постфактум, FEMIDA.UA, Infovision. Studio of my Dreams, GLORY Magazine, STAR BROTHERS, BUT.IN.UA.

Бізнес-бранч "БІЗНЕС. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ВІДРОДЖЕННЯ" — це не про гасла. Це — платформа для тих, хто щодня приймає рішення, які змінюють майбутнє. Слідкуйте за подіями "Першого Бізнесового" — і долучайтеся до спільноти відповідального бізнесу.