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Бізнес домігся перегляду законопроєктів про торговельне мореплавство

Порт
Бізнес домігся перегляду законопроєктів про торговельне мореплавство / Wikipedia

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури направив законопроєкт №15584 щодо торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах, а також альтернативний законопроєкт №15584-1 їхнім авторам для доопрацювання.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.

В ЄБА привітали рішення парламентського комітету. Асоціація раніше не підтримала законопроєкт №15584 у запропонованій редакції та передала профільному комітету зауваження від бізнесу.

Зокрема, підприємці вказували на ризики обмеження конкуренції на ринку лоцманських послуг.

Також зауваження стосувалися можливого запровадження додаткових адміністративних бар’єрів для буксирних компаній та правової невизначеності щодо затвердження методики портових зборів.

В ЄБА вважають, що повернення обох законопроєктів на доопрацювання дає можливість врахувати ці застереження.

Бізнес-спільнота закликає продовжити роботу над змінами у діалозі з підприємцями, щоб зберегти конкурентні та прозорі умови роботи в українських портах.

Нагадаємо, раніше в Україні вже презентували морську реформу, яка передбачає оновлення системи управління судноплавством та наближення роботи українських портів до стандартів ЄС.

Автор:
Тетяна Гойденко

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