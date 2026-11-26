У 2026 році умови ведення бізнесу погіршилися у трьох із чотирьох досліджуваних регіонів України. Найнижчі оцінки підприємці поставили Харкову, Дніпру та Одесі, тоді як західний регіон зберіг відносно стабільні позиції. Головною проблемою компаній залишається нестача працівників.

Про це інформує Dilo з посиланням на результати дослідження Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

За результатами опитування, найвищий індекс бізнес-клімату зафіксували у Львові — 2,69 бала проти 2,64 у 2025 році.

У Дніпрі показник знизився з 2,44 до 1,8 бала, в Одесі — з 2,39 до 1,88 бала, а в Харкові — з 1,92 до 1,78 бала.

Таким чином, найбільше погіршення оцінок зафіксували в Дніпрі та Одесі. Водночас Львів залишається єдиним із досліджуваних регіонів, де підприємці переважно характеризують умови ведення бізнесу як задовільні.

Дефіцит кадрів став головною проблемою бізнесу

Нестача працівників залишається спільним викликом для всіх чотирьох регіонів.

Найгостріше проблему відчувають на Дніпропетровщині, де на брак кадрів вказали всі опитані підприємства — 100%.

У Харкові нестачу працівників відзначили 93% компаній, в Одесі — 88%, а у Львові — 86%.

Кадровий дефіцит підприємці пов'язують, зокрема, з мобілізацією та виїздом фахівців за кордон. Ситуацію додатково ускладнюють труднощі з бронюванням військовозобов'язаних працівників.

Серед інших поширених проблем бізнес називає зниження купівельної спроможності населення, перебої з електропостачанням, логістичні труднощі та воєнні ризики.

Де бізнесу найскладніше працювати

На Дніпропетровщині половина опитаних компаній оцінила умови ведення бізнесу як дуже складні, ще 20% — як складні. Попри це всі підприємства, що взяли участь в опитуванні, продовжують працювати, хоча лише 30% зберігають повні обсяги діяльності.

Окрім кадрового дефіциту, 70% респондентів у регіоні скаржаться на труднощі з бронюванням співробітників і логістикою.

В Одесі частка підприємців, які вважають умови роботи складними або дуже складними, зросла за рік із 61% до 83%. При цьому 58% компаній працюють у повному обсязі, а решта повідомляють про скорочення діяльності.

Основними проблемами одеського бізнесу, крім нестачі працівників, стали логістика (67%), втрата активів через окупацію та руйнування (46%), а також перебої з електропостачанням і висока вартість електроенергії (33%).

У Харкові 79% опитаних підприємців оцінюють умови ведення бізнесу як складні або дуже складні.

Водночас частка компаній, які працюють у повному обсязі, за рік зросла з 21% до 36%. Решта 64% повідомили про зменшення обсягів діяльності.

Поряд із кадровим дефіцитом підприємцям Харківщини найбільше заважають зниження купівельної спроможності населення та проблеми з електропостачанням — по 57%.

Чому Львівщина зберігає кращі позиції

У західному регіоні 56% опитаних підприємців оцінюють умови роботи як задовільні, ще 8% — як легкі. Складними або дуже складними їх вважають 36% компаній.

У повному обсязі працюють 53% респондентів, тоді як 47% повідомили про певне скорочення діяльності.

Серед переваг регіону підприємці називають відносну безпеку, близькість до кордону з ЄС, вигідне логістичне розташування та налагоджену співпрацю з місцевою владою.

Водночас навіть тут кадровий дефіцит залишається найгострішою проблемою: про нього повідомили 86% опитаних.

Якої підтримки потребують підприємства

Пріоритети бізнесу відрізняються залежно від регіону.

На Дніпропетровщині 90% опитаних компаній очікують на податкові та тарифні пільги, а 80% — на доступне страхування воєнних ризиків.

У Харкові податкові та тарифні пільги вважають необхідними 86% респондентів, а відновлення і збереження інфраструктури — 71%.

Для одеських підприємців найважливішими залишаються відновлення інфраструктури (83%) та страхування воєнних ризиків (67%).

На заході України найбільше уваги приділяють удосконаленню процедури бронювання працівників (56%), зменшенню тиску контролюючих органів (53%) та страхуванню воєнних ризиків (50%).

Опитування ЄБА проводилося з 28 липня до 23 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь представники 84 компаній із чотирьох регіональних офісів Асоціації, які охоплюють 12 областей України.

Нагадаємо, у 2025 році оцінки бізнес-клімату в усіх чотирьох регіонах, навпаки, покращилися порівняно з попереднім роком. Тоді найвищий індекс також зафіксували у Львові — 2,64 бала, а найнижчий — у Харкові (1,92 бала). Головними проблемами підприємств уже були нестача кадрів, воєнні ризики та труднощі з бронюванням працівників.