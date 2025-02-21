Бізнес отримав понад 2 мільярда гривень кредитів за держгарантіями у січні - Мінфін

Українські банки у січні 2025 року видали мікро, малому та середньому бізнесу 434 кредити на 2,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 43 792 кредити на загальну суму 140,2 млрд гривень.

Станом на 1 лютого 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 928 кредитів на 75,4 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

Банки-лідери за кредитами з держгарантіями станом на 1 лютого:

Приватбанк – 14 828 кредитів на загальну суму 23,2 млрд грн, що становить 62 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 2 973 кредити на 11,1 млрд грн (52 % від ліміту банку);

Укргазбанк – 943 кредити на 10,4 млрд грн (68 % від свого ліміту);

ПУМБ – 690 кредитів на 7,4 млрд грн (71 % від свого ліміту);

Укрексімбанк – 441 кредит на 6,4 млрд грн (63 % від свого ліміту).

Інфографіка: Мінфін

Найбільший обсяг кредитів припадає на такі регіони:

у Києві – 2 599 кредитів на загальну суму 10 млрд грн;

у Дніпропетровській області – 1 767 кредитів на 5,9 млрд грн;

у Львівській – 1 808 кредитів на 5,6 млрд грн;

у Київській – 1 433 кредити на 4,7 млрд грн;

у Харківській – 777 кредитів на 4,7 млрд гривень.

Інфографіка: Мінфін

Галузі-лідери кредитів з держгарантіями:

сільське господарство – 4 819 кредитів на загальну суму 28 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 338 кредитів на 20,4 млрд грн;

переробна промисловість – 4 005 кредитів на 19,5 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –1 215 кредитів на 2,6 млрд грн;

будівництво – 618 кредитів на 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, у 2024 році темпи зростання кредитування бізнесу виявилися утричі повільнішими порівняно з кредитуванням населення. Грудень став найскладнішим місяцем, коли спостерігалося скорочення кредитування як для бізнесу, так і для домогосподарств. Найбільше зниження відбулося у гривневому кредитуванні корпоративного сектору – на 2,4% (-14,2 млрд грн).