Бізнес пропонує зміни в оподаткуванні учасників ринку електричної енергії

На ринку електричної енергії зберігається значний фінансовий дисбаланс та складна ситуація з розрахунками. Накопичена заборгованість створює додаткові навантаження для учасників ринку та економічне напруження щодо забезпечення виплат за "зеленим" тарифом.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Чому виникли борги на ринку електроенергії

Зазначається, що до значного накопичення боргів на ринку призвели спеціальні обов’язки окремих учасників вкупі з низьким рівнем розрахунків, зокрема з боку державних і комунальних підприємств, компаній, що працюють у районах бойових дій, а також населення за спожиті комунальні послуги.

Накопичуються борги також і перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел енергії, адже встановлені тарифи на передачу електроенергії протягом останніх років не забезпечують покриття витрат на розрахунки з виробниками ВДЕ.

Що пропонує бізнес

Щоб уникнути додаткового фінансового навантаження на підприємства енергетичної галузі, експерти ЄБА пропонують наступні зміни в оподаткуванні учасників ринку.

Продовжити дію касового методу для нарахування ПДВ для учасників ринку електричної енергії до 1 січня 2028 року.

"Чинне законодавство передбачає можливість застосування касового методу для нарахування ПДВ для учасників ринку електричної енергії до 1 січня 2026 року. Водночас підстави для прийняття цієї норми залишаються актуальними і ситуація на ринку електроенергії вимагає збереження даного механізму оподаткування", - пояснюють в ЄБА.

Там додають, що заборгованість у секторі ВДЕ залишається критичною перешкодою для своєчасної сплати ПДВ. Виробники електроенергії не отримують коштів вчасно, що унеможливлює сплату ПДВ без фактичного надходження платежів. Тому дія касового методу має бути збережена.

Також бізнес -спільнота пропонує запровадити касовий метод для нарахування податку на прибуток виробників ВДЕ до 1 січня 2028 року задля вирішення питання погашення заборгованості минулих років.

Тому ЄБА звернулась з відповідними пропозиціями до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Зауважимо, У 2024 році за "зеленим" тарифом було куплено 7260 тис. МВт-год електроенергії, а рівень оплати склав 79,6%.

Наразі заборгованість НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за послугу для ВДЕ складає 22 млрд грн.