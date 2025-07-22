Бізнес відновлюється: кількість нових ФОПів перевищила закриті вперше за рік

Після складного початку 2025 року малий бізнес в Україні почав відновлюватися. У другому кварталі вперше за останній рік кількість новостворених ФОПів перевищила кількість закритих: чистий приріст склав понад 34 тисячі підприємців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження аналітиків YouControl.Market.

Загальна динаміка

Після складного початку року, коли через технічні збої та кібератаку на держреєстри відбулося масове закриття бізнесів, у другому кварталі малий бізнес почав відновлюватися.

У квітні–червні 2025 року в Україні було зареєстровано майже 89,4 тис. нових ФОПів, що на 55% більше, ніж у першому кварталі. Водночас кількість закриттів скоротилася майже на половину — до 55 тис.

У результаті співвідношення змінилося кардинально: на кожні 100 відкритих ФОПів припадало лише 62 закриття. Таким чином, чистий приріст малого бізнесу склав понад 34 тис. підприємців.

Таке пожвавлення пояснюється як природним "ефектом відкладеного попиту" після вимушеної паузи, так і поступовим покращенням умов для підприємництва.

Галузевий розподіл

У другому кварталі 2025 року малий бізнес активізувався у всіх основних галузях. Десять провідних сфер зосередили понад 80% нових ФОПів і 86% закриттів.

Роздрібна торгівля стала головним драйвером: 31,4 тис. нових реєстрацій (+113% до І кварталу) та понад 14 тис. чистого приросту.

ІТ-сфера — друга за кількістю нових ФОПів (9,9 тис.), показала помірне зростання (+14%) і також вийшла в плюс.

Інші індивідуальні послуги — третя за масштабом категорія (9,6 тис. нових бізнесів).

Також зросли реєстрації у транспорті, харчуванні, оптовій торгівлі, освіті, рекламі, медицині та агросекторі (приріст до +70%).

Кількість закриттів у всіх сферах суттєво скоротилася. Хоча найбільше ФОПів закрилось у роздрібній торгівлі (17,1 тис.), ІТ (9,1 тис.) та сфері послуг (7 тис.), ці показники майже вдвічі менші, ніж у першому кварталі. У більшості галузей відкриттів було суттєво більше, ніж закриттів.

У другому кварталі 2025 року кількість закритих ФОПів суттєво зменшилася порівняно з початком року. Найбільше припинень зафіксовано в роздрібній торгівлі (17,1 тис.), але це вдвічі менше, ніж у січні-березні.

Також багато закриттів було в ІТ (9,1 тис.) та сфері індивідуальних послуг (7 тис.). Далі — транспорт, оптова торгівля, громадське харчування, реклама та освіта.

У всіх ключових секторах кількість закриттів була істотно меншою за кількість нових реєстрацій, що свідчить про ознаки відновлення малого бізнесу.

Регіональний зріз

Підприємницька активність зосереджена у Києві та промислових регіонах. Лідером за кількістю нових ФОПів став Київ — 11,6 тис. відкриттів, що на 36% більше, ніж у I кварталі. Серед областей перше місце посіла Дніпропетровщина — понад 8,1 тис. нових ФОПів. Далі йдуть Львівська (6,9 тис.), Одеська (6,8 тис.), Київська (6,6 тис.) та Харківська (6,5 тис.) області. Загалом на ці шість регіонів припало майже 50% усіх нових реєстрацій в Україні.

До топ-10 також увійшли Полтавська, Вінницька, Хмельницька та Волинська області, які продемонстрували стрімке зростання — наприклад, на Полтавщині кількість нових ФОПів удвічі перевищила показники попереднього кварталу.

Щодо закриттів — ситуація покращилася по всій країні. У Києві кількість припинених ФОПів знизилась удвічі — з 14,5 тис. до 7 тис., а чистий приріст склав +4,5 тис. У Дніпропетровській області — найбільше закриттів серед областей (4,9 тис.), проте також зафіксовано позитивне сальдо (+3,3 тис.).

Гендерний зріз

Жінки залишаються лідерами серед підприємців в Україні. У II кварталі 2025 року вони відкрили близько 61% нових ФОПів (54,2 тис. з 89,4 тис.), що майже не відрізняється від показника першого кварталу. Серед закритих бізнесів жінки також складають більшість — 52,4%. Таким чином, жінки забезпечують понад половину як нових, так і припинених ФОПів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення грантової програми "Власна справа" — відтепер українці можуть отримати до 1 мільйона гривень на відкриття приватного дитячого садка, ясел або центру розвитку дитини.