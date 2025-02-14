Бізнес вимагає припинити незаконні перевірки Держпродспоживслужби

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) заявляють про перешкоджання їхній діяльності через посилення позапланових перевірок за дотриманням законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів, які здійснює Держпродспоживслужба.

Про це йдеться на сайті ЄБА.

У бізнес-спільноті зазначають, що більшість таких перевірок ініціюється на підставі звернень фізичних осіб без належного обґрунтування.

У квітні 2023 року Міністерство охорони здоров’я України видало наказ №522, яким дозволило здійснювати певні позапланові перевірки, незважаючи на загальний державний мораторій, що діє в умовах воєнного стану.

Відтоді низка рішень Держпродспоживслужби за результатами таких перевірок була оскаржена в суді.

Через недостатню аргументацію у скаргах громадян суд не зміг встановити факт порушень або шкоду, завдану їхнім правам, законним інтересам, здоров’ю чи безпеці держави.

Як наслідок, суд визнав дії Держпродспоживслужби протиправними, а накладені на компанії штрафи скасував.

Асоціація також посилається на постанову Верховного Суду від 20 січня 2025 року у справі №140/1046/24. Суд дійшов висновку, що Міністерство охорони здоров’я, ухвалюючи Наказ №522, перевищило свої повноваження. Як наслідок, перевірки Держпродспоживслужби та рішення, ухвалені за їхніми результатами, визнані незаконними.

У зв’язку з цим ЄБА звернулася до голови Держпродспоживслужби та міністра економіки України із закликом зупинити позапланові перевірки у сфері регулювання тютюнових виробів, що проводяться без достатніх підстав, а також - у майбутньому проводити такі перевірки лише у виняткових випадках – якщо є конкретні обставини, що становлять загрозу правам громадян, здоров’ю, екології, державній безпеці чи міжнародним зобов’язанням України, і лише за індивідуальними рішеннями МОЗ.

Нагадаємо, Державна податкова служба України провела понад 500 фактичних перевірок об’єктів роздрібної торгівлі тютюновими виробами в період із грудня 2024 року по січень 2025 року. За їх результатами було виявлено численні порушення, а загальна сума штрафних санкцій склала майже 14,2 млн гривень.