Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала відмовитися від запровадження професійного стандарту для лобістів, який передбачає спеціальну підготовку, підтвердження кваліфікації та регулярне навчання. На думку бізнес-спільноти, такі вимоги можуть ускладнити доступ до професії, збільшити витрати компаній і обмежити конкуренцію на ринку лобістських послуг.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.

ЄБА звернулася до Національної асоціації лобістів України, а також профільних міністерств і державних органів щодо проєкту професійного стандарту "Професіонал з лобіювання (лобіст)", винесеного на громадське обговорення.

В Асоціації вважають, що чинний закон "Про лобіювання" вже визначає необхідні правила діяльності, а запровадження додаткових освітніх і кваліфікаційних вимог не передбачене законодавством та євроінтеграційними зобов'язаннями України.

Які нові вимоги пропонують для лобістів

Найбільше занепокоєння бізнесу викликають чотири положення проєкту:

Спеціальна професійна підготовка. Лобісти мають проходити навчання та документально підтверджувати його результати. У ЄБА вважають, що це може обмежити доступ до професії для фахівців із різною освітою та досвідом.

Підтвердження кваліфікації. Проєкт передбачає проходження кваліфікаційного оцінювання протягом трьох місяців після внесення до Реєстру прозорості.

Регулярне підвищення кваліфікації. Лобістам пропонують проходити відповідне навчання щонайменше раз на п'ять років.

Документальне підтвердження навчання. Можливість підтверджувати кваліфікацію свідоцтвами закладів освіти, на думку Асоціації, створює додаткові фінансові та адміністративні витрати.

У ЄБА наголошують, що внесення до Реєстру прозорості вже є достатньою законною підставою для здійснення лобістської діяльності.

Чому бізнес виступає проти стандарту

Основне побоювання Асоціації полягає в тому, що навіть формально добровільні положення професійного стандарту згодом можуть перетворитися на обов'язкові умови для початку або продовження роботи лобістів.

На думку експертів ЄБА, це може збільшити витрати бізнесу та громадських об'єднань, звузити коло учасників ринку й створити передумови для монополізації лобістських послуг.

В Асоціації також зазначають, що європейське регулювання лобіювання зосереджується передусім на прозорості представництва інтересів, розкритті інформації та дотриманні етичних норм, а не на спеціальній освіті.

Бізнес-спільнота вже виступала проти цієї ініціативи спільно з іншими об'єднаннями, а в травні 2026 року направила відповідне звернення прем'єр-міністру.

Наразі ЄБА закликає повністю припинити розроблення та затвердження професійного стандарту.

Якщо роботу над документом продовжать, Асоціація наполягає, щоб він не створював додаткових умов для доступу до лобістської діяльності.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-об'єднання вже виступали проти професійного стандарту лобіста. Вони попереджали, що спеціалізоване навчання та додаткові кваліфікаційні процедури можуть створити штучні бар'єри для роботи на ринку, який лише формується.