Бізнеси вибілюють репутацію: 91 компанія видалила росіян з власників від початку 2025 року

Компанії, що мають власників з Російської Федерації, поступово їх видаляють. За даними Єдиного державного реєстру, 91 компанія позбулася російського сліду з січня 2025 року. З них 88 компаній наразі активно працюють, а деякі навіть виграють державні тендери.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 91 компанія в Україні позбулась російських власників з січня 2025 року. Серед них 88 активно працюють, а 3 перебувають у стані припинення.

До цього ще 714 компаній видалили власників з РФ від початку повномасштабного вторгнення попри заборону закону.

Географія компаній

За даними аналітиків, третина компаній, що позбулися російського сліду, працює у Києві — 30 бізнесів.

Далі йдуть: Одещина — 9 компаній, Харківська, Львівська та Вінницька області — по 7 відповідно.

Сфера діяльності та дохід

В "Опендатабот" зауважують, що найбільше компаній працює у сфері оптової торгівлі — 15, операцій з нерухомістю (13 бізнесів), роздрібної торгівлі (8), рибного господарства (6), а також у сфері ІТ та консалтингу (5).

Аналітики повідомляють, що більшість компаній, що видалили власників з РФ, мають оборот до 10 мільйонів гривень — 38. Ще 10 компаній заробили від 10 до 100 мільйонів, 4 перевищили планку у 100 мільйонів, а 39 не подали фінансову звітність.

Беруть участь у тендері

В "Опендатабот" підкреслюють, що серед компаній, що позбулись російського сліду є і ті, хто активно бере участь у державних тендерах. Так, компанія "Татнєфть-АЗС-Україна виграла 43 тендери на суму понад 6,8 мільйона гривень з початку повномасштабного вторгнення.

Також серед лідерів компанія "Мірекц" із 4 тендерами на 122 тисячі гривень та ВК "Сервіс плюс" з 1 тендером на 57 тисяч.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній.

Зауважимо, більше 300 українських компаній з “російським слідом” перемогли у 22,5 тис. процедур публічних закупівель за останні десять років. Загальна сума переможних тендерів — 16,2 млрд грн.

Понад 18 тисяч компаній мали власників з РФ станом на 24 лютого 2022 року. 621 компанія позбавилась російського сліду від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній.