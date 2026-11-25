За даними Admitad, під час Black Friday і Cyber Monday 2025 кількість онлайн-замовлень у партнерській мережі зросла на 15% порівняно з 2024 роком. Середній чек збільшився з $45 до $52. Вибірка охоплює понад 2,3 млн онлайн-замовлень у мережі Admitad і не відображає весь український ринок. Зростання продажів саме по собі не показує, скільки бізнес заробив за сезон. У 2026 році роздрібні мережі по-різному розподіляють вигоду: обмежують знижки певним асортиментом, пропонують промокод на весь каталог або додають оплату частинами. Чорна п’ятниця припадає на 27 листопада, Кіберпонеділок – на 30-те, але окремі акції стартували раніше.

Межа знижки як інструмент

З 16 до 29 листопада VARUS.UA пропонує знижки до 50% на вибрані продукти, напої та товари побутової хімії. У Telemart акція Black City триває з 16 до 29 листопада. Знижки до 40% стосуються периферії. На ПК, ноутбуки та комплектуючі магазин пропонує окремі знижки. В обох випадках найбільшу знижку обіцяють лише на частину асортименту. Так покупець розуміє, де шукати вигоду, а ритейлер може планувати знижку окремо для кожної категорії.

Estro з 6 до 30 листопада пропонує знижку 15% на актуальну зимову колекцію без промокоду. Окремо бренд анонсував пропозицію на 27 листопада при купівлі від двох товарів і онлайн-бонус на 30 листопада. Додаткові промо діють за правилами бонусної програми. Винятки: панчішно-шкарпеткові вироби, шнурки, устілки й вкладки, засоби догляду, благодійні товари та подарункові сертифікати.

Промокод на весь асортимент

Український бренд жіночого одягу NASHA з власним виробництвом обрав іншу механіку: промокод BF2026 дає додаткові 15% знижки на всі товари, включно з уже зниженими. У добірці бренду – сукні Fancy, Jolie, Florence та Ingrid, спортивний костюм Elis, брюки, сорочка й спідниця Runa, сорочка Helen, термолонгслів і термолосини Linea. Для покупця правило однакове як для новинок, так і для акційних позицій. Для бізнесу це означає, що під час планування знижок потрібно враховувати не лише ціни нової колекції, а й ті, які вже знижено. Прибутковість такої механіки залежить від собівартості й того, які товари купують найчастіше.

Фінансові інструменти замість глибшої знижки

Фокстрот з 23 до 30 листопада пропонує знижки до 70%, безкоштовну доставку й оплату частинами до 25 платежів. Серед банківських пропозицій – кешбек до 5% з картками monobank, ПриватБанку та ПУМБ і знижка 5% з карткою Sense Mastercard.

Оплата частинами зменшує суму, яку покупець має сплатити одразу, а безкоштовна доставка впливає на підсумкову вартість. Для ритейлера це способи полегшити покупку без подальшого зниження ціни товару. Важливо, щоб ці умови було легко знайти й порівняти з телефона: за даними Admitad, частка покупок зі смартфона в минулому сезоні зросла з 49% до 57%.

Розтягнутий сезон замість одного дня

За даними Admitad, під час Black Friday і Cyber Monday 2025 грошовий обсяг продажів у мережі був на 109% вищим, ніж у звичайний тиждень того ж року, а кількість замовлень – на 51%. Якщо акція триває кілька днів, ритейлер має більше часу на опрацювання замовлень і доставку. VARUS.UA почав 16 листопада й завершує акцію 29-го, Фокстрот проводить свою з 23-го до 30-го, включно з Кіберпонеділком.

Повсякденні категорії як точка зростання

Серед категорій, у яких минулого сезону найшвидше зростала кількість замовлень, – засоби гігієни (+25%), товари для дому (+19%) і доставка їжі (+17%). Тож у сезоні, який традиційно асоціюють із технікою, є місце і для регулярних покупок. На цьому побудована кампанія VARUS.UA «Попереду багато вечорів разом»: у центрі пропозиції продукти для домашнього столу, а також побутова хімія.

У межах Black Friday 2026 Admitad зібрала актуальні сезонні пропозиції партнерських брендів у огляді акцій і форматів для партнерів.

Оцінювати результат сезону варто не лише за кількістю замовлень. Середній чек, витрати на доставку й оплату, а також маржа після знижок покажуть, чи виправдала себе обрана механіка.