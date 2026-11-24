Американський авіабудівний концерн Boeing отримав замовлення на 7,4 мільярда доларів від китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, яка входить до структури China Southern Airlines. Згідно з біржовим повідомленням перевізника, угода передбачає постачання 50 вузькофюзеляжних літаків моделі 737-8 Max і стала найбільшою закупівлею американських лайнерів з боку Китаю з 2017 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Оголошення про контракт з'явилося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від Китаю купівлі ще 250 літаків Boeing.

Протягом останніх років американський експортер фактично був відрізаний від китайського ринку через виробничі труднощі, проблеми з контролем якості та наслідки великих авіакатастроф, у той час як Пекін замовляв сотні лайнерів європейського конкурента Airbus та державної корпорації Commercial Aircraft Corp. of China.

Торговельні домовленості США й Китаю та флот Xiamen Airlines

Угода стала першим практичним кроком у виконанні зобов'язань, які Китай узяв на себе у травні 2026 року під час державного візиту Дональда Трампа до Пекіна. Тоді китайська сторона погодилася придбати 200 літаків, хоча так і не оформила контракт офіційно, а попередні домовленості суттєво поступалися очікуваному замовленню на 500 вузько- та широкофюзеляжних лайнерів.

На тлі затяжного торговельного протистояння між Вашингтоном і Пекіном адміністрація Трампа застосовувала митні важелі для укладання вигідних контрактів для американських компаній, і Boeing став одним із головних бенефіціарів цієї політики.

Сам Китай посідає друге місце у світі за обсягами авіаперевезень і протягом наступного десятиліття може випередити США, тоді як флот Xiamen Airlines за даними Planespotters.net налічує 174 літаки, а ще кілька десятків бортів компанія замовила раніше переважно в Airbus.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Boeing запускає нову лінію збирання 737 Max, намагаючись вийти з кризи. Американський авіабудівний гігант офіційно відкрив четверту складальну лінію для літаків цього сімейства поблизу Сіетла, щоб реалізувати масштабний портфель замовлень і покращити своє фінансове становище.