Болгарія готує рішення щодо продажу російських реакторів для Хмельницької АЕС

Болгарія готує рішення на урядовому рівні щодо угоди про продаж Україні російських реакторів для добудови Хмельницької АЕС.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що прийняття закону про дозвіл на купівлю обладнання для ХАЕС дало можливість довести зацікавленість України в реалізації цього проєкту і продовжити відповідні переговори з Болгарією.

Галущенко зауважив що 11 березня був останній день, коли треба було відзвітувати в парламенті Болгарії про хід перемовин.

"Цього разу у звіті підтверджена зацікавленість України, окреслені відповідні рамки договору. Відповідно зараз буде рішення вже на урядовому рівні Болгарії стосовно укладення договору, в якому будуть викладені всі аспекти", – розповів міністр енергетики.

Нагадаємо, 11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. 13 березня він повернутий з підписом президента. Втім, сам текст законопроєкту станом на 13.00 14 березня відсутній.

Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи прийняття закону, вказав, що таким чином Україна встигає укласти угоду з Болгарією до закінчення 11 березня дозволу болгарського парламенту на неї. Він також звернув увагу, що закон погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час у $600 млн. Жупанин додав, що тепер Кабмін підготує новий проєкт закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проєкту.

Болгарія продає Україні російські ядерні реактори

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Болгарія хоче продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки, а парламент зобов'язав уряд Болгарії укласти угоду за ціною не менше 600 мільйонів євро. Саме за таку суму його придбали у російській компанії.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

Низка депутатів критикують цю покупку і навіть за їхнім позовом НАБУ відкрило справу проти НАЕК "Енергоатому" по розтраті 430 млн грн з бюджету на будівництво нових атомних блоків Хмельницької атомної електростанції.

Хмельницька АЕС: терміни будівництва енергоблоків

Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС у Нетішині.

Будівництва третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) - за чотири.

Добудова енергоблоків обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень.

Перевірятиме добудовані енергоблоки МАГАТЕ, яка дуже зацікавлена у реалізації цього проєкту і запропонувала так звану консультативно-технічну місію на добудову цих блоків.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФЗапорізька АЕС.