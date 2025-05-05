Борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за "зелену" енергію зменшився до 15 млрд грн

Борг "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) зменшився до 15,5 млрд грн.

Про це свідчать дані "Гарантованого покупця".

Динаміка оплати за "зеленим" тарифом за роками:

2025-90,5%

2024–87,4%

2023–99,2%

2022–63,6%

Раніше, заборгованість "Укренерго" за послугу для ВДЕ на кінець 2024 року становила 22 млрд грн.

Нагадаємо, "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році.