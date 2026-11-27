У липні–вересні 2026 року жителі України сплатили за житлово-комунальні послуги 51,0 млрд грн, що перевищило суму поточних нарахувань за цей період. Попри це, загальна заборгованість населення за базові комунальні послуги залишається на рівні десятків мільярдів гривень.

Як пише Dilo,про це свідчать дані Держстату

За даними статистики за ІІІ квартал 2026 року, населенню було нараховано до сплати 48,5 млрд грн.

Фактичний рівень оплати склав 51 млрд грн, що свідчить про часткове погашення громадянами накопичених раніше боргів.

Водночас значна заборгованість населення за окремими видами житлово-комунальних послуг зберігається.

Найбільші суми боргів зафіксовані за такими напрямками:

постачання теплової енергії та гарячої води — 31, 4 млрд грн;

постачання та розподіл природного газу — 27, 6 млрд грн;

постачання та розподіл електричної енергії — 16, 6 млрд грн.

Загальна заборгованість за цими категоріями становила 101,4 млрд гривень.

Нагадаємо, єдине житло українців можуть примусово продати для погашення боргів за комунальні послуги, якщо сума заборгованості перевищує 430 тисяч гривень.

Раніше Dilo писало, як убезпечити себе від арешту майна через комунальні борги та що робити, якщо заборгованість вже накопичилася.