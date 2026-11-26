Американська тютюнова група Altria, яка виробляє сигарети Marlboro, у четвер заявила про розгляд можливої пропозиції щодо купівлі британської компанії Imperial Brands повністю за грошові кошти. Крім того, корпорація повідомила, що веде переговори з неназваною третьою стороною стосовно передачі частини бізнесу британського конкурента, хоча жодних остаточних угод наразі не досягнуто.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

На тлі новин про потенційне поглинання акції Imperial Brands на Лондонській фондовій біржі підскочили на 17,6% — до 3 562 пенсів, що збільшило ринкову капіталізацію компанії до 26,77 мільярда фунтів стерлінгів (35,07 мільярда доларів).

Згідно з британськими правилами поглинання компаній, Altria має визначитися до 24 грудня, чи висуватиме офіційну пропозицію про купівлю Imperial Brands, чи відмовиться від угоди.

Повернення Altria на світовий ринок та можливе партнерство з Japan Tobacco

Потенційна угода може ознаменувати повернення Altria до міжнародних продажів сигарет через два десятиліття після того, як корпорація виокремила свій закордонний підрозділ у компанію Philip Morris International, щоб зосередитися на ринку США.

За даними аналітиків, активи Imperial Brands, серед яких бренди Davidoff, Gauloises та ментолові сигарети Kool, представлені у понад 100 країнах, тоді як сама британська компанія торгується з мультиплікатором 8,3 прогнозного прибутку проти 12,6 в Altria (ринкова вартість 126,89 мільярда доларів) та 17,7 у Japan Tobacco (69,45 мільярда доларів).

Аналітик RBC Capital Markets Джеймс Едвардс Джонс зазначив, що спільна заявка на купівлю Imperial Brands від Altria, яка працює з сигаретами лише в Північній Америці, та японської Japan Tobacco, яка продає бренди Camel і Benson & Hedges у понад 130 країнах і вже має з Altria спільне підприємство з випуску бездимної продукції з 2022 року, допомогла б уникнути антимонопольних заперечень регуляторів.

Обидві корпорації, як і сама Imperial Brands, яка минулого тижня оголосила про скорочення до 4 600 працівників, шукають нові точки зростання в умовах тривалого падіння попиту на традиційні сигарети та відставання від Philip Morris International і British American Tobacco у сегменті новітніх нікотинових продуктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виробник сигарет Winston може купити британського конкурента за $32 млрд. Японська компанія Japan Tobacco Inc. вивчає можливість поглинання Imperial Brands Plc разом із фінансовими радниками та розглядає залучення партнера для подальшого поділу активів британської компанії в різних регіонах світу.