Бортові напівпричепи та сідлові тягачі: "Укрнафта" наростила свій парк спецтехніки та транспорту

З початку 2025 року автопарк "Укрнафти" поповнився на 113 одиниць спеціальної техніки та транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загалом, за період з 2023 по 2025 рік "Укрнафта" поповнила свій автопарк 663 новими одиницями техніки різного призначення.

Яку "Укрнафта" отримала техніку

Бортові напівпричепи та ваговози для перевезення важких вантажів, що є важливим для підтримки логістики на наших виробничих майданчиках.

Пасажирські, вахтові автобуси та мікроавтобуси, призначені для перевезення співробітників на регулярній основі, а також на зміни в найвіддаленіші точки на Сході та Заході України.

Вантажівки та сідлові тягачі для перевезення різноманітних вантажів - від сировини до обладнання.

Автоцистерни для транспортування нафти, що підтримують ефективність процесу видобутку.

Тракторні тягачі для переміщення важкої техніки.

Екскаватори, навантажувачі та мулососи для проведення земляних робіт, обробки ґрунту та виконання інших технічних завдань.

Паливозаправники та пожежні авто для безперебійного постачання пального та боротьби з пожежами.

В компанії додали, що всі ці оновлення дозволяють не лише підвищити ефективність наших операцій, але й значно покращити умови роботи персоналу.

Що відомо про "Укрнафту"

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Основна діяльність: розвідка та видобуток нафти та природного газу, транспортування та переробка нафти та газу, реалізація нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Акціонери ПАТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України.

Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Нагадаємо, компанія “Укрнафта” отримала право на видобуток газу на Олеській ділянці, яка є одним з найперспективніших родовищ сланцевого газу і розташована у Львівській та Івано-Франківській областях.