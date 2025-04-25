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Бортові напівпричепи та сідлові тягачі: "Укрнафта" наростила свій парк спецтехніки та транспорту

спецтехніка Укрнафти
Укрнафта наростила свій автопарк/Укрнафта

З початку 2025 року автопарк "Укрнафти" поповнився на 113 одиниць спеціальної техніки та транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загалом, за період з 2023 по 2025 рік "Укрнафта" поповнила свій автопарк 663 новими одиницями техніки різного призначення.

Яку "Укрнафта" отримала техніку

  • Бортові напівпричепи та ваговози для перевезення важких вантажів, що є важливим для підтримки логістики на наших виробничих майданчиках.
  • Пасажирські, вахтові автобуси та мікроавтобуси, призначені для перевезення співробітників на регулярній основі, а також на зміни в найвіддаленіші точки на Сході та Заході України.
  • Вантажівки та сідлові тягачі для перевезення різноманітних вантажів - від сировини до обладнання.
  • Автоцистерни для транспортування нафти, що підтримують ефективність процесу видобутку.
  • Тракторні тягачі для переміщення важкої техніки.
  • Екскаватори, навантажувачі та мулососи для проведення земляних робіт, обробки ґрунту та виконання інших технічних завдань.
  • Паливозаправники та пожежні авто для безперебійного постачання пального та боротьби з пожежами.
Фото 2 — Бортові напівпричепи та сідлові тягачі: "Укрнафта" наростила свій парк спецтехніки та транспорту
Фото 3 — Бортові напівпричепи та сідлові тягачі: "Укрнафта" наростила свій парк спецтехніки та транспорту
Фото 4 — Бортові напівпричепи та сідлові тягачі: "Укрнафта" наростила свій парк спецтехніки та транспорту
Фото 5 — Бортові напівпричепи та сідлові тягачі: "Укрнафта" наростила свій парк спецтехніки та транспорту

В компанії додали, що всі ці оновлення дозволяють не лише підвищити ефективність наших операцій, але й значно покращити умови роботи персоналу.

Що відомо про "Укрнафту"

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Основна діяльність: розвідка та видобуток нафти та природного газу, транспортування та переробка нафти та газу, реалізація нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Акціонери ПАТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України. 

Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Нагадаємо, компанія “Укрнафта” отримала право на видобуток газу на Олеській ділянці, яка є одним з найперспективніших родовищ сланцевого газу і розташована у Львівській та Івано-Франківській областях. 

Автор:
Тетяна Бесараб