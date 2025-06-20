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Brave CFO Gathering 2025: сміливість діяти у світі трансформацій

Brave CFO Gathering 2025
Brave CFO Gathering 2025

6 червня у Києві відбулась перша подія циклу 23rd Ukrainian CFO Forum - Brave CFO Gathering 2025, яка об’єднала понад 30 топ-спікерів і сотні фінансистів, СЕО, ERP-експертів, аналітиків, цифрових стратегів. Головна мета: обговорити, як трансформується роль CFO у часи штучного інтелекту, ERP-рішень, нових податкових реалій та глобальної невизначеності. Захід організувала команда FAService.

🔹 Brave як відповідь на виклики часу

Відкриваючи форум, CEO FAService Ігор Солових підкреслив, що “Brave”  це не про бренд, а про відповідальність. У межах події було оголошено благодійний збір на евакуаційний дрон для ЗСУ спільно з командою Training to Win.

Фото 2 — Brave CFO Gathering 2025: сміливість діяти у світі трансформацій

🔹 Нова роль CFO: від “рахівника” до стратегічного архітектора

Учасники говорили про зміну парадигми фінансової ролі. Як зазначив Віктор Піддубний (Danone), CFO сьогодні  це Chief Value Officer, який формує майбутнє компанії. Юлія Данкова (Metinvest) показала, як штучний інтелект вже зараз допомагає опрацьовувати десятки тисяч документів, контролює безпеку виробництва і трансформує внутрішні процеси. "Ми навчаємо ШІ мислити як ми - питання в тому, чого саме ми його вчимо", - наголосила вона.

🔹 ERP-трансформація: реальні кейси без прикрас

Компанії Orbico, Оболонь, LPP Ukraine, Continental Farmers Group, Біосфера поділилися досвідом переходу з 1С та BAS на сучасні ERP-платформи  Microsoft Dynamics, SAP, IT-Enterprise, Odoo. Підкреслювалися не лише технології, а й культурна складова: залучення команд, подолання опору, лідерство CFO.

"ERP - це не тільки цифри, а спосіб мислення. Ми перейшли не просто на нову систему, а на новий рівень ефективності",  Олена Басова, CFO Orbico Україна.

🔹 Цифровізація без пафосу: як зробити трансформацію звичкою

Симбіоз RPA, low-code, task mining і ШІ дозволив Metinvest Digital автоматизувати до 95% рутинних процесів. Команда SMART business продемонструвала екосистему, яка поєднує фінанси, supply chain і аналітику в “єдиній правді”. Вчасно показали, як навіть дрібні автоматизації - наприклад, підписання документів з телефону - радикально підвищують швидкість і контроль. Нова пошта поділилась практикою "фінансист у полях" і цифрового контролю продуктивності.

🔹 Штучний інтелект - більше не майбутнє, а потужний союзник CFO

Сесія "Практика використання штучного інтелекту в офісі CFO" зібрала експертів з Asters, GSN Games, Scopely, SmartTender, EON+. Вони показали, як AI автоматизує звіти, виявляє ризики, оптимізує GL-коди, створює карти закупівель і навіть вбудовується у CRM та ERP як "радник CFO". Але разом із користю  нові загрози: фішинг, deepfake, інвестшахрайства. CFO мають бути першими, хто бачить і мінімізує ці ризики.

🔹 Цифрові активи та податкові виклики

В окремому інтерв’ю Віта Форсюк (НКЦПФР) розкрила податкову модель для віртуальних активів: дохід оподатковується, NFT  підлягають ПДВ, а законопроєкт 10225-Д готує умови для легалізації за зниженою ставкою. Однак багато залежить від регуляторної чіткості та готовності бізнесу.

Brave CFO Gathering 2025 став не просто майданчиком для виступів, а територією сміливих рішень, щирих кейсів і глибокого переосмислення ролі CFO. За один день учасники зрозуміли: класичний “фінансовий директор” вже в минулому. Новий CFO - це новатор, який трансформує компанії через технології, лідерство та гнучкість мислення.

📌 Квитки на головну подію восени, а також на серію спеціальних вебінарів у межах Ukrainian CFO Forum 2025  вже доступні за посиланням.

📍 Ukrainian CFO Forum  сучасна енциклопедія фінансового менеджменту, яка вже 23 роки об’єднує лідерів ринку, щоб разом шукати відповіді на головні виклики бізнесу та майбутнього фінансів.

📲 Слідкуйте за новинами FAService у Facebook | LinkedIn | Instagram та на сайті події cfo.ua/2025 - не пропустіть головне!