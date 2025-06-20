Brave CFO Gathering 2025: сміливість діяти у світі трансформацій

6 червня у Києві відбулась перша подія циклу 23rd Ukrainian CFO Forum - Brave CFO Gathering 2025, яка об’єднала понад 30 топ-спікерів і сотні фінансистів, СЕО, ERP-експертів, аналітиків, цифрових стратегів. Головна мета: обговорити, як трансформується роль CFO у часи штучного інтелекту, ERP-рішень, нових податкових реалій та глобальної невизначеності. Захід організувала команда FAService.

🔹 Brave як відповідь на виклики часу

Відкриваючи форум, CEO FAService Ігор Солових підкреслив, що “Brave” – це не про бренд, а про відповідальність. У межах події було оголошено благодійний збір на евакуаційний дрон для ЗСУ спільно з командою Training to Win.

🔹 Нова роль CFO: від “рахівника” до стратегічного архітектора

Учасники говорили про зміну парадигми фінансової ролі. Як зазначив Віктор Піддубний (Danone), CFO сьогодні – це Chief Value Officer, який формує майбутнє компанії. Юлія Данкова (Metinvest) показала, як штучний інтелект вже зараз допомагає опрацьовувати десятки тисяч документів, контролює безпеку виробництва і трансформує внутрішні процеси. "Ми навчаємо ШІ мислити як ми - питання в тому, чого саме ми його вчимо", - наголосила вона.

🔹 ERP-трансформація: реальні кейси без прикрас

Компанії Orbico, Оболонь, LPP Ukraine, Continental Farmers Group, Біосфера поділилися досвідом переходу з 1С та BAS на сучасні ERP-платформи – Microsoft Dynamics, SAP, IT-Enterprise, Odoo. Підкреслювалися не лише технології, а й культурна складова: залучення команд, подолання опору, лідерство CFO.

"ERP - це не тільки цифри, а спосіб мислення. Ми перейшли не просто на нову систему, а на новий рівень ефективності", – Олена Басова, CFO Orbico Україна.

🔹 Цифровізація без пафосу: як зробити трансформацію звичкою

Симбіоз RPA, low-code, task mining і ШІ дозволив Metinvest Digital автоматизувати до 95% рутинних процесів. Команда SMART business продемонструвала екосистему, яка поєднує фінанси, supply chain і аналітику в “єдиній правді”. Вчасно показали, як навіть дрібні автоматизації - наприклад, підписання документів з телефону - радикально підвищують швидкість і контроль. Нова пошта поділилась практикою "фінансист у полях" і цифрового контролю продуктивності.

🔹 Штучний інтелект - більше не майбутнє, а потужний союзник CFO

Сесія "Практика використання штучного інтелекту в офісі CFO" зібрала експертів з Asters, GSN Games, Scopely, SmartTender, EON+. Вони показали, як AI автоматизує звіти, виявляє ризики, оптимізує GL-коди, створює карти закупівель і навіть вбудовується у CRM та ERP як "радник CFO". Але разом із користю – нові загрози: фішинг, deepfake, інвестшахрайства. CFO мають бути першими, хто бачить і мінімізує ці ризики.

🔹 Цифрові активи та податкові виклики

В окремому інтерв’ю Віта Форсюк (НКЦПФР) розкрила податкову модель для віртуальних активів: дохід оподатковується, NFT – підлягають ПДВ, а законопроєкт 10225-Д готує умови для легалізації за зниженою ставкою. Однак багато залежить від регуляторної чіткості та готовності бізнесу.

Brave CFO Gathering 2025 став не просто майданчиком для виступів, а територією сміливих рішень, щирих кейсів і глибокого переосмислення ролі CFO. За один день учасники зрозуміли: класичний “фінансовий директор” вже в минулому. Новий CFO - це новатор, який трансформує компанії через технології, лідерство та гнучкість мислення.

📌 Квитки на головну подію восени, а також на серію спеціальних вебінарів у межах Ukrainian CFO Forum 2025 – вже доступні за посиланням.

📍 Ukrainian CFO Forum – сучасна енциклопедія фінансового менеджменту, яка вже 23 роки об’єднує лідерів ринку, щоб разом шукати відповіді на головні виклики бізнесу та майбутнього фінансів.

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