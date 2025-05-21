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Brave CFO Gathering вже 6 червня: як CFO змінюють бізнес в умовах війни та трансформацій
6 червня у Києві зустрінемося на Brave CFO Gathering - першій події з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum - форуму з понад 20-річною історією. В умовах воєнного часу, невизначеності та економічного тиску фінансова функція стає не лише інструментом контролю, а ядром трансформацій. Саме це і об'єднує найвпливовіших фіндиректорів країни.
У фокусі - AI, ERP, трансформації, внутрішній аудит, ефективність, автоматизація, продуктивність і синергія фінансів та ІТ.
6 червня, 23-24 жовтня 2025 року
Київ + онлайн
Приєднуйтесь до фінансових лідерів: https://cfo.ua/2025
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Промокод на знижку діє до 26.05
Для кого: Це must-have подія для CEOs, MDs, CFOs, COOs, IT-директорів, FDs, контролерів, казначеїв, керівників фінансових відділів, директорів FP&A та ризик-менеджерів.
Ключові теми конференції:
- GenAI у фінансах: реальні кейси ChatGPT, автоматизація процесів, стратегія впровадження
- ERP-проєкти у воєнний час: помилки, інсайти, досвід від CFO
- Стійкість: фінансова, командна та стратегічна – як її зберегти
- Взаємодія CFO та CIO: нові точки зростання в технологічних проєктах
- Мікроавтоматизація, RPA та внутрішній аудит як драйвери змін
- Нові ролі фінансового директора: від контролера до продакт-лідера
Понад 20 спікерів із провідних компаній, серед яких:
- Марина Самойліченко (CFO, LPP Ukraine), Ірина Нестеренко (Vice-President for Operations, Biosphere), Дмитро Буга (Фінансовий директор, Оболонь), Ігор Кублицький (CFO, Continental Farmers Group) - учасники великої ERP-панелі з розбором інсайтів, факапів і перемог, яку модеруватиме Ірина Левківська (Group CFO, Rozetka-EVO)
- Віта Форсюк (Радник Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, к.ю.н.) + Олена Потопальська (Керівна партнерка AC Crowe Ukraine) у вступному інтерв’ю: “Податкова трансформація: цифрові активи, прозорість і нові правила гри для бізнесу”
- Тетяна Тимченко (CFO, Нова Пошта): “Стійке зростання: управління капіталом, продуктивністю та технологіями - роль CFO у трансформації бізнесу”
- Тетяна Стеценко (Керівниця департаменту фінансів компанії “Вентс”) + Андрій Олексюк (CCO, Business Evolution) в інтерв’ю: “Нові технології оптимізації ключових бізнес-процесів: співпраця фінансового та IT директора”
- Віктор Піддубний (Директор з фінансів та бізнес результативності, Danone Ukraine): “Інновації та стійкість у новій реальності”
- Олена Басова (CFO, Orbico Ukraine) + Дмитро Попінако (CEO, засновник Innoware) + Анастасія Кацан, (бізнес-аналітикиня Innoware): “Міжнародні стандарти + українська специфіка = успішна ERP трансформація”
- Світлана Проценко (CFO, GSN Games) + Matt Falkai (Accounting Director, Scopely): “Фінансова функція нового покоління: як GenAI змінює роль CFO вже сьогодні”
- Святослав Огреба (Радник, керівник практики форензік юридичної фірми Asters): “AI Fraud: загрози для CFO?”
- Андрій Тонконог (Senior AX/FO Consultant, SMART business): “Інтегровані підходи для покращення процесів прогнозування попиту”.
Детальну програму та спікерів можна переглянути на сайті.
Що чекає учасників:
- 300+ делегатів
- 8+ годин програми - актуальні кейси, технології, аналітика
- 20+ спікерів - лідери фінансової функції, трансформацій, інновацій
- Стратегічні панелі та live-інтерв’ю
- До 35 CPD юнітів ACCA
- Вечірній networking на CFO COCKTAIL PARTY
“Світ фінансів більше не повернеться до “доцифрової” епохи. CFO працюють з GenAI, будують власні low-code рішення, і формують фінстратегії на основі даних у режимі реального часу”, - йдеться в концепції заходу.
Придбайте квиток на зустріч з лідерами фінансів: https://cfo.ua/2025
Для спільноти Delo діє знижка 15% на всі формати квитків з промокодом: BraveDelo. Промокод на знижку діє до 26.05.25.