Brave CFO Gathering вже 6 червня: як CFO змінюють бізнес в умовах війни та трансформацій

6 червня у Києві зустрінемося на Brave CFO Gathering - першій події з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum - форуму з понад 20-річною історією. В умовах воєнного часу, невизначеності та економічного тиску фінансова функція стає не лише інструментом контролю, а ядром трансформацій. Саме це і об'єднує найвпливовіших фіндиректорів країни.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

У фокусі - AI, ERP, трансформації, внутрішній аудит, ефективність, автоматизація, продуктивність і синергія фінансів та ІТ.

6 червня, 23-24 жовтня 2025 року

Київ + онлайн

Приєднуйтесь до фінансових лідерів: https://cfo.ua/2025

Для спільноти Delo діє знижка 15% на всі формати квитки з промокодом: BraveDelo

Промокод на знижку діє до 26.05

Для кого: Це must-have подія для CEOs, MDs, CFOs, COOs, IT-директорів, FDs, контролерів, казначеїв, керівників фінансових відділів, директорів FP&A та ризик-менеджерів.

Ключові теми конференції:

GenAI у фінансах: реальні кейси ChatGPT, автоматизація процесів, стратегія впровадження

ERP-проєкти у воєнний час: помилки, інсайти, досвід від CFO

Стійкість: фінансова, командна та стратегічна – як її зберегти

Взаємодія CFO та CIO: нові точки зростання в технологічних проєктах

Мікроавтоматизація, RPA та внутрішній аудит як драйвери змін

Нові ролі фінансового директора: від контролера до продакт-лідера

Понад 20 спікерів із провідних компаній, серед яких:

Марина Самойліченко (CFO, LPP Ukraine) , Ірина Нестеренко (Vice-President for Operations, Biosphere ), Дмитро Буга (Фінансовий директор, Оболонь) , Ігор Кублицький (CFO, Continental Farmers Group ) - учасники великої ERP-панелі з розбором інсайтів, факапів і перемог, яку модеруватиме Ірина Левківська (Group CFO, Rozetka-EVO)

Віта Форсюк (Радник Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, к.ю.н.) + Олена Потопальська (Керівна партнерка AC Crowe Ukraine) у вступному інтерв’ю: “Податкова трансформація: цифрові активи, прозорість і нові правила гри для бізнесу ”

Тетяна Тимченко (CFO, Нова Пошта): “Стійке зростання: управління капіталом, продуктивністю та технологіями - роль CFO у трансформації бізнесу”

Тетяна Стеценко (Керівниця департаменту фінансів компанії “Вентс”) + Андрій Олексюк (CCO, Business Evolution) в інтерв’ю: “Нові технології оптимізації ключових бізнес-процесів: співпраця фінансового та IT директора”

Віктор Піддубний (Директор з фінансів та бізнес результативності, Danone Ukraine): “Інновації та стійкість у новій реальності”

Олена Басова (CFO, Orbico Ukraine) + Дмитро Попінако (CEO, засновник Innoware) + Анастасія Кацан , (бізнес-аналітикиня Innoware): “Міжнародні стандарти + українська специфіка = успішна ERP трансформація”

Світлана Проценко (CFO, GSN Games) + Matt Falkai (Accounting Director, Scopely): “Фінансова функція нового покоління: як GenAI змінює роль CFO вже сьогодні”

Святослав Огреба (Радник, керівник практики форензік юридичної фірми Asters): “AI Fraud: загрози для CFO?”

Андрій Тонконог (Senior AX/FO Consultant, SMART business): “Інтегровані підходи для покращення процесів прогнозування попиту”.

Детальну програму та спікерів можна переглянути на сайті.

Що чекає учасників:

300+ делегатів

8+ годин програми - актуальні кейси, технології, аналітика

20+ спікерів - лідери фінансової функції, трансформацій, інновацій

Стратегічні панелі та live-інтерв’ю

До 35 CPD юнітів ACCA

Вечірній networking на CFO COCKTAIL PARTY

“С​​віт фінансів більше не повернеться до “доцифрової” епохи. CFO працюють з GenAI, будують власні low-code рішення, і формують фінстратегії на основі даних у режимі реального часу”, - йдеться в концепції заходу.

Придбайте квиток на зустріч з лідерами фінансів: https://cfo.ua/2025

Для спільноти Delo діє знижка 15% на всі формати квитків з промокодом: BraveDelo. Промокод на знижку діє до 26.05.25.