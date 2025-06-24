Бренд Alena Tofil™ – переможець "Вибір року B2B" – премії для лідерів B2B ринку України!

Alena Tofil™ – український бренд кольорової косметики, заснований у 2018 році підприємицею з 16-річним досвідом роботи у б’юті-індустрії України Оленою Коробковою. Продукти бренду повністю розробляються та виробляються в Україні на власному виробництві у Києві.

Alena Tofil™ – це вибір топових візажистів та б’юті-ентузіастів в Україні та за її межами. Ідея бренду – прості у використанні, технологічно досконалі продукти, які дають wow-ефект навіть без складних навичок. Флагманом бренду стали кремові тіні Startint™, які сьогодні використовують топові візажисти в Україні, Європі та США.

Місія Alena Tofil™ – розвивати український б’юті-сегмент, підтримувати професійну спільноту та демонструвати світу, що Made in Ukraine – це конкурентний продукт на світовому ринку, гарантія якості, стилю та інновацій.

Alena Tofil™ – бренд, що показав світу іншу Україну: як інновації та стійкість допомогли українській косметиці здобути "Вибір року B2B" 2025

В умовах війни та глобальної економічної турбулентності для багатьох українських компаній головним викликом стало не лише вижити, а й зберегти цінності бізнесу та знайти нові точки зростання.

Український бренд декоративної косметики Alena Tofil™, переможець премії "Вибір року B2B" 2025, демонструє, як завдяки інноваціям, гнучкому підходу до управління та справжній соціальній відповідальності можна не просто вистояти, а й стати лідером у своїй категорії.

Стабільність як внесок у спільноту

З перших днів повномасштабної війни команда Alena Tofil™ ухвалила принципове рішення – якомога довше утримувати ціни на продукцію на довоєнному рівні. Це був свідомий внесок у підтримку українських візажистів – професіоналів, для яких стабільність у роботі та доступність якісних продуктів стали важливою психологічною опорою.

"У той час, коли багато компаній змушено переглядали ціни, для нас було важливо зберегти відчуття нормальності для наших клієнтів і партнерів", – коментує засновниця бренду Олена Коробкова (Alena Tofil™).

Від кризи до нових ринків

Урок кризи став простим і водночас амбітним: старі бізнес-моделі більше не працюють. Можна було б закрити бізнес – або обрати складний шлях виходу на нові ринки. Alena Tofil™ зробила другий вибір. Компанія активно адаптувала свої продукти до вимог міжнародної аудиторії та розпочала експансію на американський ринок.

Водночас змінилися й внутрішні пріоритети: було скорочено витрати на офіс, а ресурси спрямовано на навчання, аналітику та моніторинг тенденцій у США.

Соціальна відповідальність – більше, ніж PR

Стратегічними стали партнерські проєкти зі школами та студіями візажу: майстри отримали змогу представляти бренд у навчальних програмах та будувати спільноту навколо продукту.

"Наша мета – щоб український бренд був у кейсах візажистів поряд із найкращими міжнародними марками. Це підвищує впевненість майстрів і демонструє, що якість Made in Ukraine – на світовому рівні", – зазначає Олена Коробкова.

Інновації – серце виробництва

З моменту створення бренд працює за філософією Toyota – модульний підхід і гнучкість. Інженер автоматизації став ключовою фігурою на виробництві: саме він розробляє креативні рішення, які дозволяють знижувати витрати та підвищувати ефективність.

"Автоматизація – це не просто про машини. Це про людей, які вміють створювати інновації всередині процесу", – наголошують у компанії.

Премія як точка росту

Отримання премії "Вибір року B2B" стало для бренду важливим індикатором того, що обрана стратегія розвитку відповідає цінностям цільової аудиторії. На міжнародних ринках подібні нагороди мають значний вплив на репутацію. Тепер бренд активно використовує цей статус у комунікації: маркування на упаковці, сайт, соціальні мережі – все працює на підсилення іміджу.

Лідерство – це рух вперед

Сьогодні Alena Tofil™ бачить нові горизонти: подальша автоматизація, розширення міжнародної присутності, розвиток іміджу якісного українського бренду.

"Не варто боятися викликів. Навіть мовний бар’єр нині долається завдяки AI. Головне – діяти", – підсумовує Олена Коробкова.

Рекомендація для інших бізнесів? Брати участь у преміях варто. Це інструмент не лише для PR, а й для стратегічного зростання та перевірки власної сили на ринку.