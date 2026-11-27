За п'ять тижнів британці зняли з банків приблизно на 700 млн фунтів стерлінгів більше, ніж зазвичай. Зростання попиту на готівку відбулося після заклику уряду підготуватися до можливих кризових ситуацій.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Чому британці запасаються грошима

22 жовтня міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс в рамках кампанії "Будь готовий" закликав громадян мати вдома запаси на три дні. Йдеться про питну воду, їжу тривалого зберігання, радіоприймачі та готівку — банкноти й монети.

Рекомендації стосуються можливих кібератак, сильних негодних явищ, відключень електроенергії та інших ситуацій, які можуть порушити роботу звичних сервісів.

За даними Банку Англії, з 22 жовтня обсяг готівки в обігу збільшився на 1,5 млрд фунтів, або на 1,5%. Це найбільше зростання за такий період із 2014 року. За останні п'ять тижнів обсяг додаткової готівки порівняно зі звичайними показниками становив близько 700 млн фунтів.

Попит на гроші був приблизно вдвічі вищим, ніж за аналогічний період попередніх трьох років. Більше зростання фіксували лише восени 2009 року під час фінансової кризи.

Готівку відкладають, а продукти купують про запас

Британці також збільшили закупівлі товарів тривалого зберігання. Зокрема, зросли продажі консервів, молока тривалого зберігання, антисептиків і бутильованої води.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі звернув увагу на зростання кількості готівки в обігу, попри поширення електронних платежів.

"Сума готівки, яку ми випускаємо в обіг, продовжує зростати. Це один із найбільших парадоксів у світі центральних банків", — заявив він.

Серед можливих причин зростання попиту на готівку аналітики також називають побоювання щодо перебоїв у роботі банків, електромереж і платіжних систем. На поведінку людей можуть впливати інфляція та зростання вартості життя. Водночас збільшення використання готівки може бути пов'язане і з розширенням тіньової економіки, однак це лише одне з можливих пояснень.

Яка ситуація з готівкою в Україні

В Україні за дев'ять місяців 2026 року зросли обсяги касових оборотів банківської системи. Обсяг видачі готівки з банківських кас перевищив надходження і сягнув 2 463,4 мільярда гривень, що на 8,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Українці частіше забирали готівку через посилення російських повітряних атак, руйнування критичної інфраструктури та ризики для енергетики. За таких умов люди традиційно прагнуть тримати запас коштів на руках.

Однак безготівкова оплата залишається основним способом розрахунків в Україні. За січень – вересень 2026 року українці здійснили понад 7,2 млрд операцій із платіжними картками без використання готівки. Їхня загальна сума перевищила 4 трлн грн.