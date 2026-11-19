АТ “Укрзалізниця” продовжує мати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства. Компанія також зберігає право на збільшений обсяг бронювання військовозобов'язаних працівників.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

Як зазначається, зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних, ухвалені Кабінетом Міністрів наприкінці жовтня, не скасовують чинного статусу Укрзалізниці та передбачених для неї збільшених лімітів.

Зокрема, статус АТ "Укрзалізниця" як критично важливого підприємства залишається чинним до 16 липня 2027 року.

Водночас рішення Міністерства оборони щодо збільшеного обсягу бронювання працівників компанії діятиме до 8 грудня 2026 року.

В Укрзалізниці повідомили, що наразі працюють над збереженням установлених лімітів і недопущенням їх скорочення.

Окремо в компанії наголосили, що до загальної квоти бронювання, як і раніше, зараховуються працівники, які вже мають відстрочку від призову на військову службу відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Таким чином, ухвалені урядом зміни не позбавляють Укрзалізницю статусу критично важливого підприємства та не скасовують чинного рішення про збільшений обсяг бронювання її персоналу.

Раніше повідомлялось, що держава шукає можливості залучити більше людей до захисту країни. До 1 грудня уряд планує узгодити з бізнесом прозорий і дієвий механізм змін щодо бронювання, згідно якого підприємства віддаватимуть частку людей на мобілізацію.