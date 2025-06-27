Будівельна група "Синергія": ключові меседжі з Українського будівельного конгресу

Будівельна група "Синергія" взяла участь в Українському будівельному конгресі, де мала власний презентаційний стенд. Запам’ятався як яскравий дизайн виставкового місця, так і емоційна промова в дискусійній панелі комерційного директора Сергія Волкошовця.

Про що була мова?

Сергій Волкошовець у своїй прямій мові говорив про потужні виклики галузі, які постали через війну. Наприклад, він згадав про ВПО, військових та ветеранів. Ці вразливі категорії населення, гідні найкращих умов життя, отримують їх завдяки діяльності українських забудовників. Тренд "Зроблено в Україні" робить будівництво більш доступним. Сергій Васильович багато приділив уваги тому, що робиться для відбудови. Це дійсно колосальна робота, але вона ускладнена тим, що багато хто виїхав за кордон.

Амбасадорами бренду стали менеджери компанії, що отримали цікавий досвід живого спілкування. Наприклад, Аніта Василенко, керівник відділу продажів у Києві поділилася таким враженням:

"Разом із Синергією я переконалася, що ми йдемо в одному напрямку з найсильнішими гравцями бренду". Вона на власні очі побачила бажання покупців нерухомості отримати не просто квадратні метри: для них мова йде про довіру та безпеку в першу чергу. І відповідальність забудовника дуже велика, бо саме він дає відчуття спокою, підтримку та впевненість.

Аніта Василенко представляла "Синергію Київ" як осередок сучасних технологій, комфорту та безпеки. Багато відвідувачів записалися на перегляд. Це саме ті, для яких критичним є проживання у столиці, серед природи, але одночасно із швидким доступом до центру. Позняки — ідеальний район за цим критерієм.

Місто в місті: як це реалізовано в Ірпені

Але повернімося до Ірпеня, де уже збудовані численні будинки, де можна потрапити у нове середовище, знайти нових друзів, поспілкуватися з мешканцями. Сергій Волкошовець під час дискусійної панелі акцентував увагу на сучасні концепти житла, як от "місто в місті" в Синергія Сіті. Для мешканців — це комфорт, безпека та автономність. Поруч усе для життя: супермаркети, Нова пошта, аптека, спортзал, барбершоп, салони краси, грумінг та зоомагазини, численні кав’ярні. Не забули і про дитячий одяг та іграшки, щоб молоді мами не потребували відвідин магазинів для малечі деінде. Забудовник розуміє особливі запити цієї категорії та неможливість залишити немовля вдома. Щоб щось купити, треба зазвичай надовго вибиратися кудись із візочком. Але завдяки продуманому концепту для жителів "Синергії Сіті" це тепер в минулому.

Старші діти не нудьгують, а граються за різними сюжетами, реалізують велику кількість ігрових сценаріїв. На території численні майданчики, спортивне містечко та зони для релаксу. Надійна система відеоспостереження дозволяє навіть залишити дитину на майданчику та піти по каву, бо дитяча зона недоступна для сторонніх осіб.

"Синергія" є драйвером людських талантів, людського капіталу. Вона зараз активно розвиває сегмент комерційної нерухомості перш за все на перших поверхах будинків. Люди працюють з радістю, бо тут же, поруч, і проживають. Це допомагає зберегти енергію та час для того, щоб підтримувати work-life balance.

Безліч активностей для цікавих вихідних, незабутніх світанків та вечорів

Тут майже щовихідних відбуваються родинні заходи, фестивалі, свята, спортивні змагання та кіноперегляди, майстеркласи, на яких можна чогось навчитися, здобути новий досвід. Усе це виглядає дуже гостинно, емоційно, драйвово, амбасадорами бренду стають зірки, медійні особи, кумири дітей та молоді. Для них це дотик до дива. Такі зустрічі допомагають виплекати правильні цінності: дружбу, патріотизм, емпатію.

Соціальні ініціативи

Забудовник створює унікальні соціальні проєкти, уже 7 років діє програма, яка об’єднує найстаранніших дітей, що проживають в Синергії — "Відмінник Синергії". Це дійсно мотивує тих, хто проявляє найбільшу старанність та любов до знань. Цього року привітали рекордну кількість учасників — 50 відмінників. Це чудовий фундамент для майбутнього успіху та якісної вищої освіти, яка гарантуватиме гідне життя.

Крім цього діти можуть навчатися готувати, розписувати писанки, плести вінки. На кожне свято організатори складають нову цікаву програму. А для дорослих проходять захопливі зустрічі книжкового клубу та лекторії, куди запрошують представників різних галузей.

"Я вірю, що український девелопмент вже сьогодні стає рушієм майбутнього. Не просто будуючи житло — будуючи середовище, в якому хочеться жити, рости і мріяти. Дякую вам", — підвів підсумок Сергій Волкошовець.

Креативний виставковий стенд у курортному стилі

Звернуло на себе увагу цікаве оформлення корнера забудовника у фірмових помаранчевих тонах. Стояв тач-стіл з презентацією об’єкта з лежаками, парасолькою. Гостей пригощали коктейлями. Побачивши корнер, можна було зрозуміти, що "Синергія" не просто будує квадратні метри, вона вдихає у них життя. Дружній стиль спілкування сприяв тому, що біля стенду постійно були люди, вони фотографувались, ставили цікаві питання, записувались на перегляди.

Ірпеню особливо пощастило бути розташованим настільки зручно, між річкою та лісом. Місто буде розвиватись, а з появою аквапарку стане буквально повноцінним сучасним курортом, куди будуть з’їжджатись українські родини. Тому саме на людей, які шукають комфортне середовище для життя й відпочинку, здебільшого була спрямована кампанія забудовника. Сім’ї переселенців теж цікавились проєктом, бо їм треба пустити коріння у новому місці. І вони не згодні на будь-що, вони хочуть гідного життя недалеко від столиці. Забудовник бачить потреби кожного та дуже гнучкий, завдяки чому проєкт Синергія Сіті став найкращим житловим комплексом в Ірпені.