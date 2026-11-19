Кабінет Міністрів України на засіданні розширив програму часткової компенсації воєнних збитків для бізнесу, додавши до неї будівельні машини та спеціальне обладнання. Це рішення покликане підтримати будівельні компанії, які відновлюють дороги, ремонтують мости, розбирають завали та захищають критичну інфраструктуру після російських ударів, ризикуючи власною технікою під загрозою повторних атак.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Оновлена програма поширюється не лише на пошкоджені чи знищені виробничі будівлі, склади й обладнання підприємств, а й на екскаватори, навантажувачі, бульдозери, дорожні котки, асфальтоукладальники, бетононасоси та іншу спеціальну техніку. Підприємства можуть скористатися двома напрямами державної підтримки.

Компенсація за знищене або пошкоджене майно. Бізнес на визначених програмою територіях підвищеного ризику може отримати до 30 мільйонів гривень сукупно на одне підприємство за весь період дії програми в межах підтверджених прямих збитків.

Часткове відшкодування страхових платежів. Компанії на всій підконтрольній Україні території можуть претендувати на виплату до 5 мільйонів гривень на рік для часткової компенсації витрат на страхування від воєнних ризиків сумарно за всіма договорами підприємства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для відновлення бізнесу після обстрілів хочуть створити фонд на $3–4 млрд. Міністерство економіки готує новий механізм компенсації воєнних збитків підприємств зі спеціальним фондом обсягом близько 3–4 мільярдів доларів, у межах якого одне підприємство зможе претендувати на виплату до 10 мільйонів доларів за пошкоджені або знищені активи, а запуск цієї програми планують із січня 2027 року за умови ухвалення необхідних рішень.