Будівництво нових енергоблоків ХАЕС не можна відкладати на завтра - "Енергоатом"

Україна має будувати нові енергоблоки, оскільки необхідно збільшити потужності атомної генерації, оскільки невідомо, коли ЗАЕС зможе безпечно функціонувати після деокупації. Тому будівництво енергоблоків ХАЕС не терпить відкладання. Україні вже зараз потрібно оновити атомний парк.

Про це йдеться в заяві НАЕК "Енергоатом"

"Стратегічне значення атомної енергетики для нашої країни було підтверджено реаліями російсько-української війни. Коли через ракетні атаки російського агресора було пошкоджено або повністю зруйновано об’єкти гідро- і теплової генерації, саме атомні електростанції стали основою енергозабезпечення України", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" також наголошують, що наразі в Україні функціонує 9 енергоблоків на трьох АЕС, загальною потужністю 7880 МВт. Попри окупацію Запорізької АЕС, яка має потужність 6000 МВт, атомна енергетика залишається ключовою для енергобалансу країни.

"Водночас будівництво нових енергоблоків необхідне з огляду на потребу в посиленні потужностей атомної генерації, однак, на жаль, невідомо, коли ЗАЕС зможе безпечно функціонувати після декупації", - зазначили в компанії.

У НАЕК пояснили, щоб через виведення з експлуатації відразу кількох блоків на АЕС промисловість населення не опинилася в умовах тотального дефіциту електроенергії, нові потужності потрібно починати будувати заздалегідь. У цьому контексті добудова двох енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС дасть можливість уже в найближчі роки збільшити генерацію електроенергії.

"Добудова двох цих енергоблоків не тільки посилить вітчизняну енергомережу, а й дозволить ядерній енергетиці в Україні та далі розвиватися!" - додали в "Енергоатомі".

Добудова Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати 1981 року, і зараз вона має два реактори. Перший було запущено 1987 року, другий — 2004-го. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність — 2000 МВт.

За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. Енергоатом хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. Болгарія придбала ці установки для будівництва двох енергоблоків для АЕС "Белене" понад шість років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Низка депутатів критикують цю покупку і навіть за їхнім позовом НАБУ відкрило справу проти НАЕК "Енергоатому" по розтраті 430 млн грн з бюджету на будівництво нових атомних блоків Хмельницької атомної електростанції.