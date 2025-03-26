Будівництво установок зберігання енергії: Ощадбанк уклав угоду з KNESS на 9,6 млн євро

Ощадбанк уклав інвестиційну кредитну угоду з групою компаній KNESS на суму 9,6 млн євро для фінансування та рефінансування витрат на будівництво і введення в експлуатацію установок зберігання енергії (УЗЕ) потужністю 30 МВт, які надаватимуть допоміжні послуги.

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Про це інформує пресслужба Ощадбанку.

Що відомо про угоду

Зазначається, що це складноструктурована угода проєктного фінансування, яка складається з трьох етапів терміном дії майже в 6 років, із пільговим періодом відповідно до фінансової моделі.

В розподілі ризику проєкту бере участь Європейський банк реконструкції та розвитку.

Проєкт передбачає будівництво та підключення до електричної мережі установок зберігання енергії, які забезпечуватимуть резерв підтримки частоти (РПЧ) потужністю 25 МВт та автоматичний резерв відновлення частоти симетрично на завантаження і розвантаження (аРВЧс) потужністю 5 МВт на ринку допоміжних послуг в ОЕС України.

Ці послуги будуть гарантовано викуплені оператором системи передачі. Планується, що об'єкт буде введений в експлуатацію у жовтні 2025 року.

Основне обладнання проєкту — системи зберігання енергії, виготовлені компанією Hithium, провідним китайським виробником накопичувачів енергії для комунального, комерційного та промислового застосування.

"Потреба в будівництві нових потужностей зі зберігання електроенергії викликана як масованими руйнуваннями маневрової генерації, так і розвитком технологій в альтернативній енергетиці. Потужні установки зберігання енергії дадуть можливість розширити використання сонячної енергії та знизити рівень коливання цін на неї", - наголосив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Наразі група компаній KNESS одночасно реалізує 7 проєктів з будівництва енергооб’єктів УЗЕ у 3 областях країни з загальною сертифікованою потужністю РПЧ — 79 МВт та аРВЧс — 5 МВт.

Про KNESS

KNESS є міжнародною групою компаній українського походження, яка розробляє технології та реалізує проєкти у сфері відновлюваної енергетики в Україні та за кордоном.

Група займається проєктуванням та будівництвом об'єктів відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) для електроенергетичних компаній та промислових підприємств, а також трейдингом, постачанням і прогнозуванням електроенергії. Крім того, компанія надає комплексне сервісне обслуговування об'єктів електроенергетики та має власне виробництво комплектуючих.

KNESS у власному RnD-центрі розробляє інноваційні технології в секторі відновлюваної енергетики. Компанія також активно займається девелопментом ВЕС, розвиває нову бізнес-модель агрегатора та має власну балансуючу групу.

У 2023 році компанія отримала першу в Україні ліцензію на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії.

На сьогодні команда KNESS реалізувала 1,3 ГВт сонячних електростанцій в Україні, Польщі та Латвії. Крім того, 1,48 ГВт об’єктів електроенергетики перебувають на комплексному обслуговуванні компанії.

Нагадаємо, 24 лютого в Києві Європейська комісія представила новий пакет підтримки, спрямований на зміцнення енергетичної безпеки України та її інтеграцію в європейський енергоринок. Документ передбачає повне об’єднання ринку електроенергії України та ЄС до початку 2027 року, а також подальше залучення до газового сектору Євросоюзу.