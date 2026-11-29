Бундестаг 27 листопада затвердив федеральний бюджет Німеччини на 2027 рік, який передбачає майже €12 млрд на підтримку України. Загальні видатки бюджету становитимуть €555,9 млрд, що приблизно на 6% більше, ніж у 2026 році.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Deutsche Welle.

У бюджеті Німеччини на 2027 рік передбачено €11,612 млрд за окремою статтею, яка охоплює зміцнення безпекових та оборонних спроможностей держав, що зазнали нападу з порушенням міжнародного права. У 2026 році відповідні видатки становлять €11,547 млрд.

Загалом оборонні видатки Німеччини зростуть майже до €140 млрд, що стане найвищим показником із часів завершення холодної війни.

Понад третина видатків основного бюджету припадатиме на сферу праці та соціального забезпечення. Водночас обсяг інвестицій у межах основного бюджету зросте до €61,8 млрд.

Німеччина збільшить державні запозичення

Обсяг чистих нових запозичень для фінансування основного бюджету зросте з €98 млрд до €123 млрд.

З урахуванням спеціальних фондів для розвитку інфраструктури та фінансування Бундесверу загальний обсяг нових запозичень перевищить €210 млрд. Більше Німеччина залучала лише у 2021 році під час пандемії коронавірусу – €215,4 млрд.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль пояснив необхідність збільшення запозичень потребою у фінансуванні оборони та інвестицій в інфраструктуру.

У Німеччині підвищать податки

Для покриття дефіциту фінансування урядова коаліція погодила підвищення низки податків. Зокрема, ставку податку на міцні алкогольні напої планують збільшити на 20%.

На початку 2028 року також передбачено запровадження податку на солодкі напої. Він матиме три ставки залежно від вмісту цукру.

За оцінками Міністерства фінансів Німеччини, нестача коштів у бюджетних планах на 2028 рік наразі становить близько €25 млрд. У разі продовження дії зниженого податку на електроенергію після 2027 року цей показник може зрости до €30 млрд.

Нагадаємо, у 2026 році обсяг військової допомоги Німеччини Україні сягнув €11,55 млрд, що майже вшестеро більше, ніж у 2022 році. Крім того, у межах програми Build with Ukraine країни запустили п'ять спільних оборонних проєктів загальною вартістю €1,1 млрд.